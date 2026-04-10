По словам экспертов, внешний вид соискателя важен для работодателей в консервативных отраслях

Экономика

Наличие татуировок на теле может существенно ограничить карьерный рост в сегментах, подразумевающих активное взаимодействие с широкой аудиторией. Эксперт по подбору персонала Елена Булкина подчеркивает, что визуальный облик соискателя остается важным критерием при принятии решения о найме. Степень лояльности работодателя к рисункам на коже напрямую зависит от специфики задач и корпоративной культуры конкретной организации.

Девушка с татуировками
Фото: Pravda by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с татуировками

Для сотрудников бэк-офиса или производственного сектора внешние характеристики редко становятся камнем преткновения. Однако в публичных ролях реакция целевой аудитории — от клиентов до бизнес-партнеров — играет первичную роль. Как сообщается на сайте MoneyTimes, татуировки в ритейле или промышленном производстве являются личным делом работника, но при общении с определенным контингентом необходимо учитывать восприятие этого круга лиц.

Особую сложность татуировки могут создать для кандидатов на лидерские позиции или места, связанные с представлением интересов бренда. Рисунки на лице часто становятся барьером для продвижения по службе, так как способны негативно повлиять на исход деловых переговоров или авторитет руководителя.

Даже высокая квалификация не всегда нивелирует специфическое впечатление, которое тату производит на консервативных участников рынка, где возраст и опыт зачастую ассоциируются со строгим дресс-кодом.

"Татуировка сама по себе вещь сугубо личная. Но когда человек выходит на работу, он продает не только свое рабочее время, но и свои усилия. Эти усилия могут быть более эффективными или менее эффективными. Человек с татуировками, не исключено, что может быть менее эффективным, поскольку его будут воспринимать по-другому, нежели других. Татуировки отвлекают, это может сказываться на производственных процессах", — подчеркнула Булкина.

"Многие компании действительно придерживаются консервативных взглядов, особенно в банковском секторе и медицине, однако на дефицитном рынке труда работодатели вынуждены становиться гибче. Важно понимать, что если соискатель выбирает работу без образования в сфере сервиса или доставки, татуировки практически не влияют на уровень его дохода", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о татуировках на работе

Могут ли законно отказать в приеме на работу из-за татуировок?

Официально отказ по причине внешнего вида в ТК РФ не предусмотрен, однако работодатель может аргументировать решение несоответствием корпоративному стандарту или отсутствием необходимых компетенций.

В каких профессиях татуировки наиболее нежелательны?

Сложности могут возникнуть в банковской сфере, госслужбе, классической юриспруденции и в области бизнес-авиации, где строго регламентирован внешний облик персонала.

Влияют ли рисунки на теле на работу в ИТ-сфере?

ИТ-индустрия считается одной из самых лояльных сфер, где акцент смещен на профессиональные навыки, а самовыражение через татуировки воспринимается как норма.

Мешают ли татуировки карьере медика?

В частных клиниках и педиатрии руководство может попросить скрывать рисунки под одеждой, чтобы не вызывать тревогу у пациентов или их родителей.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
