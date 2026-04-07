Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит

Пекин перестроил правила игры. Госсовет КНР опубликовал директиву, которая превращает цепочки поставок в инструмент национальной безопасности, говорится в материале Bloomberg.

Теперь Китай может проверять иностранные государства и организации на предмет "дискриминационных запретов" — и резать им доступ к своему рынку, если они первыми введут торговые ограничения. Документ подписал премьер-министр Ли Цян.

Механизм прост. Иностранная компания нарушает "рыночные правила" — Пекин приостанавливает экспорт технологий или сырья. США вводят санкции — Китай отвечает запретом на инвестиции и въезд в страну. Теперь это стандартная процедура.

Новый механизм безопасности цепочек поставок

Директива дает государственным органам право начинать проверки безопасности против тех, кто "применяет дискриминационные запреты" или действует во вред китайским цепочкам поставок. Формулировка размыта намеренно — она позволяет включать в список кого угодно: от правительств до частных лиц.

"Это оформляет переход Китая от восприятия цепочек поставок исключительно как экономического фактора к отношению к ним как к активу национальной безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Артём Логинов.

Китай больше не прячется за рыночной риторикой. Страна открыто заявляет: цепочки поставок — это политика. Кто контролирует поставки вольфрама или редкоземельных металлов — тот диктует условия остальным.

Проверки и санкции против иностранных организаций

Положения позволяют правительству принимать меры против иностранных организаций, если те приостанавливают "нормальную торговлю" с Китаем. Набор инструментов впечатляет: запрет на импорт или экспорт товаров, технологий, услуг, специальные сборы, запрет на въезд, инвестиции, транзакции.

Действия иностранной стороны Ответные меры Китая Дискриминационные запреты на экспорт Запрет на импорт товаров и технологий Приостановка торговли в нарушение рыночных правил Взимание специальных сборов, запрет на инвестиции Действия, наносящие ущерб цепочкам поставок Запрет на въезд, проведение транзакций

Китай создал симметричный ответ на западные санкции. Раньше Пекин отвечал точечно — теперь он может парализовать целые отрасли. Американская компания лишает Китай доступа к чипам — Китай лишает её доступа к редкоземельным металлам. Игра ведётся на равных.

"Частично цель ясна: предоставить чиновникам еще одно правовое основание для реагирования на иностранные санкции, экспортный контроль и другие ограничения в отношении Китая. Это часть более широкого расширения системы законов и нормативных актов, которое ведется уже много лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист Ирина Костина.

Система раннего предупреждения

Китай создаёт систему раннего предупреждения. Государственные органы будут оценивать стабильность поставок сырья, технологий, оборудования и продукции в ключевых секторах. Риски выявляют заранее — до того, как они превратятся в проблемы.

Система работает по принципу мониторинга. Чиновники отслеживают зависимость страны от импорта критически важных товаров — от полупроводников до энергоносителей. Как только зависимость превышает допустимый уровень — включается механизм импортозамещения или диверсификации.

Противодействие шпионажу

Положения обязывают противодействовать "деятельности по сбору информации" о цепочках поставок на территории Китая, которая нарушает его законы. Конкретики нет — это даёт властям простор для интерпретаций.

Любая попытка изучить структуру китайских цепочек поставок теперь может быть квалифицирована как шпионаж. Западные консалтинговые компании, проводящие due diligence для своих клиентов, рискуют попасть под прицел. Граница между законным анализом и "незаконным сбором информации" стёрта.

"Пекин расширяет контроль над информацией. Доступ к данным о цепочках поставок становится привилегией, а не правом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Илья Гусев.

Что это значит для мировой торговли

Новые правила закрепляют новую реальность: цепочки поставок больше не подчиняются исключительно рыночной логике. Они стали инструментом геополитики. Китай демонстрирует, что готов использовать экономические рычаги для защиты своих интересов — точно так же, как это делают США и Европа.

Директива усиливает фрагментацию глобальной торговли. Мир делится на блоки: один контролируется Вашингтоном, другой — Пекином. Компании, работающие на стыке этих систем, будут вынуждены выбирать сторону. Нейтралитет становится роскошью, которую мало кто может себе позволить.

Китай больше не реагирует пассивно на западные ограничения. Он создал юридическую базу для симметричного ответа. Теперь у Пекина есть законный механизм, позволяющий наказывать тех, кто пытается оторвать его от глобальных цепочек создания стоимости.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах Китая

Кого коснутся новые правила?

Иностранные государства, международные организации, компании и частных лиц, которые вводят ограничения против Китая или действуют во вред его цепочкам поставок.

Какие конкретно меры может применить Китай?

Запрет на импорт или экспорт товаров, технологий и услуг. Взимание специальных сборов. Запрет на въезд, инвестиции и транзакции.

Что понимается под "дискриминационными запретами"?

Директива не содержит чёткого определения. Это позволяет китайским властям трактовать термин широко — от торговых санкций до экспортного контроля.

Как будет работать система раннего предупреждения?

Государственные органы будут мониторить стабильность поставок критически важных товаров и технологий, выявляя риски до того, как они станут реальными угрозами.

Касается ли это борьбы со шпионажем?

Да. Положения обязывают противодействовать "деятельности по сбору информации" о цепочках поставок, которая нарушает китайские законы. Конкретных критериев не указано.

