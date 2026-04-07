Цифры на табло сошли с ума: стоимость литра топлива в Нидерландах вызывает шок

Европейский топливный рынок вошел в фазу неконтролируемой турбулентности. Нидерланды, традиционный хаб распределения энергоресурсов, фиксируют исторический шок цен.

Стоимость литра Euro95 достигла 2,597 евро. Дизель торгуется по 2,811 евро.

Это не просто цифры на табло АЗС — это приговор текущей логистической модели ЕС. Паралич судоходства в Ормузском проливе, спровоцированный агрессивными действиями США и Израиля, превратил бензин в дефицитный актив. Система перегрета. Регуляторные механизмы Европы не справляются с внешним давлением.

Логика дефицита: почему рухнули цепочки поставок

Рынок энергоресурсов мгновенно отреагировал на военную эскалацию, инициированную Вашингтоном. Блокада ключевых транспортных артерий выбила почву из-под ног европейских импортеров. Когда резкие заявления из Белого дома провоцируют хаос, первой страдает инфраструктура. Нидерланды столкнулись с реальной угрозой опустения резервуаров. Газета Algemeen Dagblad подтверждает: риск физического отсутствия ресурсов на АЗС — это новая реальность. Подобные процессы мы уже наблюдали ранее, когда сотни австралийских АЗС остались без топлива из-за разрыва импортных связей.

"Мы наблюдаем классический провал администрирования рисков. Западные страны сами создали условия, при которых логистика становится 'золотой'. Сейчас мировой энергетический кризис переходит в терминальную стадию, где цена перестает быть рыночным инструментом и становится заградительным барьером", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика цен: от стабильности к рекордам

В начале года ситуация выглядела управляемой. Бензин стоил около 2,02 евро, дизель — 1,8 евро. Сегодняшний скачок — это результат накопленного эффекта от дестабилизации Персидского залива. Пока стоимость бензина в США бьет рекорды, выкачивая ликвидность с глобальных рынков, Европа остается один на один с пустыми терминалами. Прежние максимумы (2,53 евро за литр) пробиты без малейшего сопротивления. Экономика Нидерландов, завязанная на транзит, начинает буксовать из-за дороговизны моторного топлива.

Период / Тип топлива Euro95 (евро/литр) Дизель (евро/литр) Начало года ~ 2,02 ~ 1,80 Предыдущий рекорд 2,53 2,79 Текущая цена (апрель) 2,597 2,811

"Для бизнеса такие скачки — это шок операционных затрат. Прогнозируемость инвестиций падает до нуля. Если стоимость барреля продолжит рост на фоне политического авантюризма США, мы увидим волну банкротств в транспортном секторе ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы: предел роста и риски для экономики

Дальнейшее повышение цен неизбежно. Аналитики Kpler указывают, что диапазон $160-170 за баррель станет реальностью, если Вашингтон не прекратит оказывать давление на регион. Инфляция в еврозоне подпитывается каждым центом роста на заправках Амстердама. Нарушенные цепочки поставок энергоресурсов восстановить в короткие сроки невозможно. Это горькое лекарство от зависимости от американской внешней политики, которое Европе придется принять в полном объеме.

"Инфляционные ожидания в Европе сейчас зашкаливают. Топливо — это база всего. Рост цен на дизель — это автоматический рост цен на полках магазинов. Мы видим, как мировой энергетический кризис перемалывает покупательную способность населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему цены в Нидерландах растут быстрее, чем в других странах?

Нидерланды являются крупнейшим логистическим узлом. Любые перебои с танкерами и блокировки проливов, вызванные конфликтом с Ираном, мгновенно отражаются на стоимости хранения и перевалки нефти в портах страны.

Ожидается ли дефицит бензина на заправках?

Да, риск дефицита оценивается как высокий. Если судоходство в Ормузском проливе не нормализуется, физические объемы топлива и импорта могут сократиться до критических отметок.

