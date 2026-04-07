Прощание с бараками: как частный капитал ускоряет снос аварийных домов в Поморье
Совкомбанк направил 3 млрд рублей на социальные инвестиции в 2025 году
Чапаева и проспект Ленина в списке: мэрия Петрозаводска назвала магистрали для срочного ремонта
Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки

Цифры на табло сошли с ума: стоимость литра топлива в Нидерландах вызывает шок

Экономика » Сырье » Нефть

Европейский топливный рынок вошел в фазу неконтролируемой турбулентности. Нидерланды, традиционный хаб распределения энергоресурсов, фиксируют исторический шок цен.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стоимость литра Euro95 достигла 2,597 евро. Дизель торгуется по 2,811 евро.

Это не просто цифры на табло АЗС — это приговор текущей логистической модели ЕС. Паралич судоходства в Ормузском проливе, спровоцированный агрессивными действиями США и Израиля, превратил бензин в дефицитный актив. Система перегрета. Регуляторные механизмы Европы не справляются с внешним давлением.

Логика дефицита: почему рухнули цепочки поставок

Рынок энергоресурсов мгновенно отреагировал на военную эскалацию, инициированную Вашингтоном. Блокада ключевых транспортных артерий выбила почву из-под ног европейских импортеров. Когда резкие заявления из Белого дома провоцируют хаос, первой страдает инфраструктура. Нидерланды столкнулись с реальной угрозой опустения резервуаров. Газета Algemeen Dagblad подтверждает: риск физического отсутствия ресурсов на АЗС — это новая реальность. Подобные процессы мы уже наблюдали ранее, когда сотни австралийских АЗС остались без топлива из-за разрыва импортных связей.

"Мы наблюдаем классический провал администрирования рисков. Западные страны сами создали условия, при которых логистика становится 'золотой'. Сейчас мировой энергетический кризис переходит в терминальную стадию, где цена перестает быть рыночным инструментом и становится заградительным барьером", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика цен: от стабильности к рекордам

В начале года ситуация выглядела управляемой. Бензин стоил около 2,02 евро, дизель — 1,8 евро. Сегодняшний скачок — это результат накопленного эффекта от дестабилизации Персидского залива. Пока стоимость бензина в США бьет рекорды, выкачивая ликвидность с глобальных рынков, Европа остается один на один с пустыми терминалами. Прежние максимумы (2,53 евро за литр) пробиты без малейшего сопротивления. Экономика Нидерландов, завязанная на транзит, начинает буксовать из-за дороговизны моторного топлива.

Период / Тип топлива Euro95 (евро/литр) Дизель (евро/литр)
Начало года ~ 2,02 ~ 1,80
Предыдущий рекорд 2,53 2,79
Текущая цена (апрель) 2,597 2,811

"Для бизнеса такие скачки — это шок операционных затрат. Прогнозируемость инвестиций падает до нуля. Если стоимость барреля продолжит рост на фоне политического авантюризма США, мы увидим волну банкротств в транспортном секторе ЕС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы: предел роста и риски для экономики

Дальнейшее повышение цен неизбежно. Аналитики Kpler указывают, что диапазон $160-170 за баррель станет реальностью, если Вашингтон не прекратит оказывать давление на регион. Инфляция в еврозоне подпитывается каждым центом роста на заправках Амстердама. Нарушенные цепочки поставок энергоресурсов восстановить в короткие сроки невозможно. Это горькое лекарство от зависимости от американской внешней политики, которое Европе придется принять в полном объеме.

"Инфляционные ожидания в Европе сейчас зашкаливают. Топливо — это база всего. Рост цен на дизель — это автоматический рост цен на полках магазинов. Мы видим, как мировой энергетический кризис перемалывает покупательную способность населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему цены в Нидерландах растут быстрее, чем в других странах?

Нидерланды являются крупнейшим логистическим узлом. Любые перебои с танкерами и блокировки проливов, вызванные конфликтом с Ираном, мгновенно отражаются на стоимости хранения и перевалки нефти в портах страны.

Ожидается ли дефицит бензина на заправках?

Да, риск дефицита оценивается как высокий. Если судоходство в Ормузском проливе не нормализуется, физические объемы топлива и импорта могут сократиться до критических отметок.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Азовское море меняет облик: почему любимая рыба ростовчан стала редкостью в сетях и на рынках
Домашние животные
Азовское море меняет облик: почему любимая рыба ростовчан стала редкостью в сетях и на рынках
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
SCMP: в Индии вновь стали называть Россию доверенным другом
Чапаева и проспект Ленина в списке: мэрия Петрозаводска назвала магистрали для срочного ремонта
Игра без правил: США и Израиль перешли к уничтожению гражданских дорог в глубине Ирана
Ребёнок в машине превращается в снаряд: ошибки с автокреслом, которые делают поездку опасной
Запад в долгах, Пекин в дамках: Китай за бесценок забивает сейфы золотом из-за паники в США
Безумие без границ: США и Израиль ударили по нефтяной артерии Ирана на острове Харк
Мир на пороге нефтяного шторма: ультиматум Вашингтона заставляет биржевые графики полыхать красным
Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию
Розы требуют жертв, а эти цветы — нет: находки для тех, кто хочет красоту без усилий
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

