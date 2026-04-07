В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Предложение повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей потребует серьезных экономических обоснований, поскольку такие изменения затронут как государственный, так и реальный сектор экономики. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: freepik.com by ededchechine Российские рубли

Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить МРОТ в России до 60 тысяч рублей.

Бессараб напомнила, что с начала этого года минимальный размер оплаты труда вырос до 27 093 рублей, а к 2030 году, согласно поручению президента, он должен составить 35 тысяч рублей. Депутат отметила, что рост может оказаться более высоким, поскольку уже в этом году МРОТ увеличился почти на 20%, что является существенным изменением.

"Минимальный размер оплаты труда — это самый низкий уровень оплаты, который получают неквалифицированные работники. Необходимо прежде всего смотреть на возможности бюджета. У нас примерно 4,5 миллиона россиян из 75 миллионов трудящихся непосредственно получают зарплату на уровне МРОТ, и на них повышение повлияло напрямую. Но опосредованно каждый работающий почувствовал это изменение", — пояснила парламентарий.

По словам депутата, при повышении МРОТ важно сохранять обоснованную дифференциацию в оплате труда разных категорий работников. Например, уборщик или вахтер не может получать столько же, сколько инженер или менеджер среднего звена, но при этом разрыв не должен быть символическим, чтобы сохранять мотивацию специалистов.

"Для работодателей реального сектора рост зарплат влечет увеличение отчислений. При нормальных условиях труда они составляют чуть более 30%, плюс минимум 13% НДФЛ — это существенная нагрузка на бюджет организации. Поэтому авторы инициативы должны предусмотреть все экономические обоснования, чтобы не допустить серьезных изменений в инфляции. Нужно внимательно оценивать финансово-экономические расчеты, поскольку такие меры потребуют значительных изменений и затронут как государственный, так и реальный сектор экономики", — резюмировала Бессараб.