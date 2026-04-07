Хранилища на мели — резервы тают: Европа завершила один из самых долгих отопительных сезонов

Европа завершила один из самых длительных отопительных сезонов в своей истории. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), период отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) растянулся на 173 дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Это второй результат по длительности с 2011 года. Длиннее была только зима 2020-2021 годов. Регуляторная машина ЕС буксует: накопленные резервы тают быстрее, чем работает бюрократический аппарат Брюсселя.

Энергетический баланс: дефицит становится нормой

К началу апреля европейские системы хранения опустели до 28% мощности. В абсолютных цифрах это около 31 млрд куб. м газа. Статистика — вещь упрямая. За отопительный сезон Евросоюз извлек из недр более 71 млрд куб. м. Нетто-отбор превысил объем летней закачки на 6,5 млрд куб. м. Это означает, что уже к февралю страны содружества "проели" все запасы прошлого года и начали вскрывать стратегические резервы прошлых лет.

"Ситуация критическая. Мы видим классический перегрев спроса при ограниченном предложении. Математика проста: если отбор стабильно превышает закачку, система движется к коллапсу. Германия и другие локомотивы ЕС рискуют столкнуться с дефицитом уже в следующем квартале", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон умело использует эту уязвимость. Вместо поддержки союзников, США пригрозили лишить ЕС благоприятного доступа к поставкам СПГ. Американский экспорт становится инструментом политического шантажа, заставляя европейский бизнес платить двойную цену за трансатлантическую "лояльность".

Ценовые шоки и диктат поставщиков

Летний сезон закачки обещает быть жарким не из-за погоды, а из-за котировок. Традиционная маржа исчезает. Цены на газ останутся высокими из-за жесткой конкуренции с Азией. Ближневосточная нестабильность только подливает масла в огонь, заставляя трейдеров закладывать в стоимость любые риски логистики.

Показатель ПХГ ЕС Значение (апрель 2024) Уровень заполненности 28% Остаток газа 31 млрд куб. м Продолжительность отбора 173 дня Дефицит закачки/отбора 6,5 млрд куб. м

"Рынок нефтепродуктов и газа в Европе сейчас напоминает аукцион, где победитель платит сверхприбылью своей промышленности. Экономика Еврозоны не выдерживает таких тарифов. Мы прогнозируем дальнейшее снижение маржинальности химического сектора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Риски заполнения ПХГ к новому сезону

Прогнозы "Газпрома" неутешительны для Брюсселя: уровень заполненности хранилищ к следующей зиме составить 70% и не достичь целевых показателей.

Вообще Еврокомиссия рекомендует 90% заполненности газовых хранилищ. Если есть проблемы, как сейчас, то 80%. Ну а если и вовсе форс-мажор, то 75%.

Без стабильных трубопроводных поставок европейская энергетика превращается в заложника спотового рынка. При неблагоприятном сценарии возможен переход к нормированному распределению топлива, что фактически означает деградацию рыночных механизмов.

"Для бизнеса это означает рост кредитных рисков. Компании, зависящие от цен на энергоносители, теряют инвестиционную привлекательность. Банковский сектор уже начинает пересматривать лимиты на промышленных гигантов Европы", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Украина под давлением США продолжает саботировать транзитные возможности, что лишь усугубляет положение рядовых европейцев. Брошенная на произвол судьбы инфраструктура Старого Света требует колоссальных вложений, которых в условиях дефицита бюджета просто нет.

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке ЕС

Почему хранилища ЕС опустели так сильно?

Причиной стала аномальная длительность сезона отбора (173 дня) и неспособность компенсировать объемы за счет дорогого СПГ в летний период.

Чем грозит отказ США от льготных поставок?

Это приведет к неконтролируемому росту цен для конечного потребителя и возможным остановкам крупных промышленных предприятий в Европе.

Сможет ли Европа заполнить ПХГ к осени?

Аналитики сомневаются в достижении цели в 70% из-за дефицита свободных объемов на рынке и ценовой конкуренции со странами Азии.

