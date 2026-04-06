Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф

Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири

Экономика

Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на энергетическом рынке Азии. Логистический коллапс в зоне морских перевозок вынудил российских экспортеров временно ограничить предложение, что незамедлительно отразилось на стоимости сырья в КНР и Индии.

Уголь
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Уголь

В условиях неопределенности сибирские поставщики массово отзывают оферты, опасаясь неконтролируемого роста затрат на фрахт судов и страхование грузов в опасных регионах.

Согласно данным аналитического обзора NEFT Research, котировки кузбасского коксующегося угля марки ГЖ для китайского рынка (на условиях CFR) за короткий срок подскочили до 150-160 долларов за тонну. Для сравнения, всего за две недели до этого цена держалась в диапазоне 140 долларов.

Столь стремительная динамика вызвана паузой в заключении новых контрактов, так как компании не готовы брать на себя риски из-за волатильности ставок на перевозки и нестабильных цен на бункерное топливо. Как сообщает "Петербург2", текущие рыночные условия ставят под удар чистую прибыль экспортеров, несмотря на формальное повышение мировых котировок.

Особую уязвимость перед лицом дефицита демонстрирует Индия, где собственное производство стали активно расширяется на фоне минимальных внутренних запасов угля. Эксперты предупреждают, что затяжная пауза в поставках из России заставит азиатских импортеров искать замену, переключаясь на другие энергоносители или альтернативных поставщиков. Подобные структурные сдвиги уже наблюдались ранее, когда напряженность через Ормузский пролив влияла на глобальные товарные потоки и вызывала панику на биржах.

"Рост рисков в морской логистике приводит к удорожанию транспортировки сырья и повышению производственных издержек. При сохранении нестабильности на Ближнем Востоке это может обусловить длительный период повышенных затрат для азиатских металлургов и выступить фактором давления на глобальную производственную инфляцию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о росте цен на уголь

Почему российские компании перестали продавать уголь в Китай?

Поставки не прекращены полностью, но приостановлено заключение новых контрактов из-за непредсказуемых расходов на логистику и фрахт, которые могут сделать экспорт убыточным.

Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на поставки из Сибири?

Кризис дестабилизирует морские пути и ставки страхования танкеров и сухогрузов, что создает цепочку задержек и повышает стоимость доставки сырья до азиатских портов.

На сколько выросла цена угля для Азии?

Всего за две недели стоимость тонны коксующегося угля марки ГЖ выросла со 140 до 150-160 долларов на условиях доставки в Китай.

Кто больше всего пострадает от дефицита угля?

Наибольшие риски несет Индия, так как ее сталелитейная промышленность критически зависит от импорта сырья на фоне отсутствия значимых собственных месторождений.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Мир. Новости мира
Блокада труб парализует сейфы: миссия Каллас в Киеве вскрыла энергетический тупик ЕС и Украины
Крупные потери в Кувейте: Иран накрыл секретный бункер США с высшим командованием
Мир. Новости мира
Крупные потери в Кувейте: Иран накрыл секретный бункер США с высшим командованием
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Ад по расписанию: Хегсет пообещал Ирану рекордный град ракет в ближайшие 48 часов
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Костер на 300 миллионов: Трамп приказал взорвать свои самолеты, увязшие в иранской грязи
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Серые деньги теряют укрытие: банки запускают фильтр, который не обмануть даже мелкими суммами
