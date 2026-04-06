Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири

Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на энергетическом рынке Азии. Логистический коллапс в зоне морских перевозок вынудил российских экспортеров временно ограничить предложение, что незамедлительно отразилось на стоимости сырья в КНР и Индии.

Уголь

В условиях неопределенности сибирские поставщики массово отзывают оферты, опасаясь неконтролируемого роста затрат на фрахт судов и страхование грузов в опасных регионах.

Согласно данным аналитического обзора NEFT Research, котировки кузбасского коксующегося угля марки ГЖ для китайского рынка (на условиях CFR) за короткий срок подскочили до 150-160 долларов за тонну. Для сравнения, всего за две недели до этого цена держалась в диапазоне 140 долларов.

Столь стремительная динамика вызвана паузой в заключении новых контрактов, так как компании не готовы брать на себя риски из-за волатильности ставок на перевозки и нестабильных цен на бункерное топливо. Как сообщает "Петербург2", текущие рыночные условия ставят под удар чистую прибыль экспортеров, несмотря на формальное повышение мировых котировок.

Особую уязвимость перед лицом дефицита демонстрирует Индия, где собственное производство стали активно расширяется на фоне минимальных внутренних запасов угля. Эксперты предупреждают, что затяжная пауза в поставках из России заставит азиатских импортеров искать замену, переключаясь на другие энергоносители или альтернативных поставщиков. Подобные структурные сдвиги уже наблюдались ранее, когда напряженность через Ормузский пролив влияла на глобальные товарные потоки и вызывала панику на биржах.

"Рост рисков в морской логистике приводит к удорожанию транспортировки сырья и повышению производственных издержек. При сохранении нестабильности на Ближнем Востоке это может обусловить длительный период повышенных затрат для азиатских металлургов и выступить фактором давления на глобальную производственную инфляцию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов

Ответы на популярные вопросы о росте цен на уголь

Почему российские компании перестали продавать уголь в Китай?

Поставки не прекращены полностью, но приостановлено заключение новых контрактов из-за непредсказуемых расходов на логистику и фрахт, которые могут сделать экспорт убыточным.

Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на поставки из Сибири?

Кризис дестабилизирует морские пути и ставки страхования танкеров и сухогрузов, что создает цепочку задержек и повышает стоимость доставки сырья до азиатских портов.

На сколько выросла цена угля для Азии?

Всего за две недели стоимость тонны коксующегося угля марки ГЖ выросла со 140 до 150-160 долларов на условиях доставки в Китай.

Кто больше всего пострадает от дефицита угля?

Наибольшие риски несет Индия, так как ее сталелитейная промышленность критически зависит от импорта сырья на фоне отсутствия значимых собственных месторождений.

