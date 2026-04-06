Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф
Бензин по цене золота: заградительный тариф станет единственным способом спасения от дефицита

Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность

Экономика

Инвестиции в бриллианты на российском рынке теряют свою актуальность и экономическую целесообразность. Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью изданию Газета. Ru подчеркнул, что покупка драгоценных камней оправдана лишь в случае приобретения редких коллекционных экземпляров. Массовый сегмент мелких камней стремительно обесценивается из-за активного развития технологий производства синтетических аналогов, которые практически неотличимы от природных при визуальном осморте.

Бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Основным барьером для частного инвестора становится крайне низкая ликвидность актива и высокие сопутствующие издержки. По словам Селезнева, на подлинную проверку камня уйдет сумма, лишающая сделку прибыли, а при перепродаже внутри страны дисконт может достигать 50% от первоначальной стоимости. Как сообщает издание Газета.Ru, гораздо более надежным способом сохранения капитала эксперт считает физическое золото, на которое наблюдается стабильный спрос, в том числе и на государственном уровне. К слову, даже мировые державы активно управляют своими золотыми резервами: например, недавно Франция вывела и распродала все запасы золота из хранилищ в США.

Меняется и социокультурный контекст: молодое поколение все чаще отказывается от традиционных атрибутов роскоши в пользу этичного потребления. Селезнев указывает на рост популярности лабораторных камней, цена которых варьируется в пределах $300-500 за карат, в то время как природные алмазы аналогичного качества стоят от $5000 и выше. Распространение информации о "кровавых" методах добычи и стремление женщин к финансовой независимости подрывают многолетний миф о бриллиантах как о "лучших друзьях", делая их в глазах молодежи сомнительным и неэтичным вложением средств.

"Инвестиции в бриллианты сегодня действительно выглядят специфическим инструментом, требующим глубокой экспертизы. Для большинства граждан попытка заработать на перепродаже ювелирных изделий обернется убытками из-за большой разницы между ценой покупки и выкупа. Важно помнить, что чрезмерная концентрация на статусных покупках в ущерб финансовой подушке может стать формой экономии, которая вас разоряет, создавая лишь иллюзию благополучия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья Валерьевич.

Ответы на популярные вопросы о вложениях в бриллианты

Почему мелкие бриллианты не растут в цене?

Рынок перенасыщен искусственно выращенными камнями, которые стоят в десять раз дешевле природных. Затраты на сертификацию и экспертизу мелкого камня часто превышают его рыночную стоимость.

Какова реальная ликвидность камней в России?

Ликвидность крайне низкая: быстро продать бриллиант по рыночной цене частному лицу почти невозможно. Ломбарды и перекупщики обычно предлагают не более половины от чека в ювелирном магазине.

Что лучше купить: золото или бриллиант?

С точки зрения сохранения капитала золото предпочтительнее, так как оно имеет стандартизированную котируемую стоимость. Бриллиант же является уникальным товаром, оценка которого всегда субъективна.

Влияет ли этика добычи на стоимость камней?

Да, современный тренд на экологичность снижает спрос на природные алмазы. Западные рынки все чаще бойкотируют продукцию, связанную с нарушениями прав человека при добыче, что давит на цены.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Мир. Новости мира
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Садоводство, цветоводство
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Серые деньги теряют укрытие: банки запускают фильтр, который не обмануть даже мелкими суммами
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.