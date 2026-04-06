Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность

Инвестиции в бриллианты на российском рынке теряют свою актуальность и экономическую целесообразность. Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев в интервью изданию Газета. Ru подчеркнул, что покупка драгоценных камней оправдана лишь в случае приобретения редких коллекционных экземпляров. Массовый сегмент мелких камней стремительно обесценивается из-за активного развития технологий производства синтетических аналогов, которые практически неотличимы от природных при визуальном осморте.

Бриллианты

Основным барьером для частного инвестора становится крайне низкая ликвидность актива и высокие сопутствующие издержки. По словам Селезнева, на подлинную проверку камня уйдет сумма, лишающая сделку прибыли, а при перепродаже внутри страны дисконт может достигать 50% от первоначальной стоимости. Как сообщает издание Газета.Ru, гораздо более надежным способом сохранения капитала эксперт считает физическое золото, на которое наблюдается стабильный спрос, в том числе и на государственном уровне. К слову, даже мировые державы активно управляют своими золотыми резервами: например, недавно Франция вывела и распродала все запасы золота из хранилищ в США.

Меняется и социокультурный контекст: молодое поколение все чаще отказывается от традиционных атрибутов роскоши в пользу этичного потребления. Селезнев указывает на рост популярности лабораторных камней, цена которых варьируется в пределах $300-500 за карат, в то время как природные алмазы аналогичного качества стоят от $5000 и выше. Распространение информации о "кровавых" методах добычи и стремление женщин к финансовой независимости подрывают многолетний миф о бриллиантах как о "лучших друзьях", делая их в глазах молодежи сомнительным и неэтичным вложением средств.

"Инвестиции в бриллианты сегодня действительно выглядят специфическим инструментом, требующим глубокой экспертизы. Для большинства граждан попытка заработать на перепродаже ювелирных изделий обернется убытками из-за большой разницы между ценой покупки и выкупа. Важно помнить, что чрезмерная концентрация на статусных покупках в ущерб финансовой подушке может стать формой экономии, которая вас разоряет, создавая лишь иллюзию благополучия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья Валерьевич.

Ответы на популярные вопросы о вложениях в бриллианты

Почему мелкие бриллианты не растут в цене?

Рынок перенасыщен искусственно выращенными камнями, которые стоят в десять раз дешевле природных. Затраты на сертификацию и экспертизу мелкого камня часто превышают его рыночную стоимость.

Какова реальная ликвидность камней в России?

Ликвидность крайне низкая: быстро продать бриллиант по рыночной цене частному лицу почти невозможно. Ломбарды и перекупщики обычно предлагают не более половины от чека в ювелирном магазине.

Что лучше купить: золото или бриллиант?

С точки зрения сохранения капитала золото предпочтительнее, так как оно имеет стандартизированную котируемую стоимость. Бриллиант же является уникальным товаром, оценка которого всегда субъективна.

Влияет ли этика добычи на стоимость камней?

Да, современный тренд на экологичность снижает спрос на природные алмазы. Западные рынки все чаще бойкотируют продукцию, связанную с нарушениями прав человека при добыче, что давит на цены.

