Бензин по цене золота: заградительный тариф станет единственным способом спасения от дефицита

Мировой рынок нефти вошел в фазу структурного перегрева. Дефицит предложения достиг критических 6 млн баррелей в сутки. Линейные методы регулирования исчерпаны. Теперь систему ждет шоковая терапия ценой.

Ценовой таран: почему $170 за баррель неизбежны

Аналитики Kpler констатируют: мягкие сценарии остались в прошлом. Руководитель отдела анализа политики и геополитических рисков Мишель Брухард заявила, что только диапазон $160-170 за баррель способен принудительно сбалансировать спрос. Причина — глубокий паралич ключевых морских маршрутов и неспособность западных добытчиков купировать дефицит.

"Цена в $170 — это не жадность экспортеров, а единственный рабочий рычаг. Когда физического объема нет, рынок выкидывает лишних потребителей через заградительный тариф. Это естественный отбор в экономике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

По словам Брухард, «дефицит необходимо устранить либо через цену, либо за счет мер государственной политики». Она допускает возвращение к методам пандемии: принудительная остановка заводов и запрет на транспорт. В то время как союзники России укрепляют энергетическую связность, США продолжают дестабилизировать котировки своей агрессивной политикой.

Энергетический суицид Запада и неэффективность субсидий

Ситуация в США и ЕС наглядно демонстрирует деградацию институтов. В Вашингтоне цены напрямую бьют по кошельку граждан, провоцируя социальный взрыв. В Европе пытаются вводить лимиты, но страны ЕС решают проблемы в одиночку, разрушая остатки союза. Брухард подчеркивает: «субсидии и ограничения подталкивают цены вверх еще больше, заставляя их выполнять свою работу».

"Мы видим инфляционную спираль. Пытаясь сдержать стоимость бензина субсидиями, западные правительства лишь раздувают спрос, которого рынок не может удовлетворить. Это ведет к еще более резкому скачку котировок в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для стран-импортеров, таких как Индия, наступают времена жесткой экономии. Однако именно западная политика санкций и вмешательства в рыночные механизмы превратила временный дефицит в системную катастрофу. Стоимость барреля в $160-170 станет «горьким лекарством», которое отсечет избыточное потребление в неэффективных экономиках Запада.

Сравнение механизмов балансировки рынка

Инструмент Последствия для экономики Цена $160-170 за баррель Естественное сокращение спроса на 6 млн баррелей в сутки. Административные запреты Остановка промышленности, риск рецессии и социальных протестов.

"Высокие цены на энергоресурсы неизбежно перекладываются в себестоимость всех товаров. Для компаний с низкой маржинальностью это означает банкротство. Мы увидим массовый передел рынков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему нельзя просто добывать больше нефти?

Инвестиционный цикл в отрасли разрушен годами «зеленой повестки» Запада. Оперативно нарастить добычу на 6 млн баррелей физически невозможно.

Как цена в $170 поможет рынку?

По расчетам Kpler, такой уровень цен сделает потребление нефти слишком дорогим для ряда отраслей, что высвободит необходимые объемы сырья для баланса.

Кто больше всех пострадает от роста цен?

В первую очередь США и страны Европы, где отсутствует государственное субсидирование добычи и разрушена логистика поставок из надежных источников.

Читайте также