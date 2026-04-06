Экономия, которая вас разоряет: как желание откладывать каждую копейку начинает разрушать жизнь

Экономика

Чрезмерная экономия может незаметно перестать работать в пользу человека и превратиться в источник проблем — отнимать время и силы, ухудшать качество жизни, подрывать здоровье и провоцировать конфликты с близкими. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Фото: pixabay.com by kschneider2991 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Она пояснила, что одним из первых признаков чрезмерной экономии становится ситуация, когда она начинает забирать слишком много времени и сил. По ее словам, попытки сэкономить небольшие суммы часто оборачиваются значительными затратами ресурсов, которые человек мог бы направить на работу, отдых или общение с близкими.

"Иногда человек может тратить часы, а то и недели, чтобы выбрать товар подешевле и сэкономить совсем небольшую сумму, и в итоге фактически теряет время и силы. В такой ситуации стоит задать простой вопрос: согласился бы он на такую работу за эти деньги. Если ответ отрицательный, значит, такая экономия уже не приносит пользы. В этом случае она не сохраняет ресурсы, а, наоборот, их отнимает", — отметила Карпычева.

Финансовый советник подчеркнула, что тревожным сигналом становится и ситуация, когда стремление сократить расходы начинает отражаться на здоровье. Она указала, что экономия на качественной еде, медицинской помощи или полноценном отдыхе может привести к более серьезным последствиям и затратам в будущем.

"Когда человек отказывается от визита к врачу, покупает самые дешевые продукты или лишает себя полноценного отдыха ради экономии, это уже опасный сигнал. Здоровье — это главный ресурс, и экономия на нем всегда оборачивается большими затратами в будущем. Лечить запущенные проблемы или восстанавливать нервную систему гораздо дороже, чем вовремя позаботиться о себе. Такая экономия напоминает кредит с высокими процентами, который все равно придется вернуть", — подчеркнула специалист.

Эксперт также указала, что чрезмерная экономия может негативно отражаться на отношениях с близкими. Она пояснила, что постоянные ограничения, раздражение из-за трат и отказ от общения способны вызывать конфликты и напряжение в семье. В ряде случаев это приводит к формированию тревожности и так называемого финансового невроза, когда деньги перестают быть инструментом и начинают диктовать поведение человека.

"Раздражение из-за обычных трат, отказ себе и близким в базовых вещах или избегание общения из-за расходов говорит о нарушении баланса в отношении к деньгам. В такой ситуации деньги перестают быть средством для комфортной жизни и становятся фактором давления. Появляются тревога, чувство вины, обиды, что может привести к финансовому неврозу. Важно вовремя остановиться и пересмотреть свое отношение к деньгам", — отметила Карпычева.

Она добавила, что разумная экономия, напротив, не вызывает внутреннего напряжения и не требует постоянных усилий. По ее словам, правильный подход к финансам позволяет человеку чувствовать контроль над ситуацией, а не усталость от постоянных ограничений. Важно не только сокращать расходы, но и осознанно распределять средства, оставляя место для собственных потребностей.

"Разумная экономия не забирает энергию и не становится источником стресса, человек о ней не думает постоянно. Он принимает решения спокойно, без внутреннего напряжения, и чувствует, что контролирует ситуацию, а не живет в ограничениях. При этом в бюджете должно оставаться место для небольших радостей — например, на кофе, книгу или такси, когда устал. Это не лишние траты, а способ сохранить нормальное эмоциональное состояние. Такой подход помогает поддерживать баланс между необходимыми расходами и тем, что приносит удовольствие", — заключила Карпычева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
