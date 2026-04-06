Россия и КНДР готовят логистический прорыв через реку Туманнная уже этим летом

Строительство автомобильного моста через реку Туманная завершится летом, кратно увеличивая пропускную способность трансграничного сообщения между Россией и КНДР.

Новая транспортная артерия станет вторым узлом, связывающим страны, и первым полноценным автомобильным переходом. Проект, оцениваемый в 15,7 млрд рублей, включает 4,7 км дорожного полотна. Инженерные мощности сосредоточены в районе пограничного Хасана, где параллельно возводят современный пункт контроля с ежедневным трафиком до 300 машин и 2000 человек.

Параметр Детализация Общая протяженность 4,7 км Пропускная способность 300 авто / 2000 чел. в день Прогноз ЖД-сообщения 6 рейсов Владивосток — Раджин

Мост обойдётся в 15,7 млрд рублей. Общая его длина вместе с подъездами составляет 4,7 км. С российской стороны работы продвинулись на 110 метров в русло реки, установлены несущие опоры. С корейского берега возведено уже 152 метров мостовых конструкций и шесть опорных сооружений.

Геополитический вектор трансформируется в логистический: интеграция инфраструктуры свидетельствует о переходе к активной фазе экономического партнерства.

Активизация пассажирского сообщения — от четырех до шести поездов в год — подтверждает курс на укрепление трансграничной мобильности между Владивостоком и Раджином, знаменуя выход двусторонних отношений на новый операционный уровень.