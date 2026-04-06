На платформе Совкомбанк про добро стартует Неделя добра в поддержку людей с аутизмом

С 6 по 12 апреля благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" запустила "Неделю добра", приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.
В эти дни пользователи могут помочь людям с аутизмом — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях. Все переводы в категории "Аутизм" можно увеличивать до 4 раз с помощью добробаллов.
Добробаллы — это внутренняя валюта платформы. Баллы можно получить за регистрацию и активность на платформе, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные добробаллы, чтобы сделать помощь больше.
Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до 3 раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории "Аутизм" эта возможность увеличивается до 4 раз.
Кроме того, во время "Недели добра" в социальных сетях "Совкомбанк про добро" пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.
