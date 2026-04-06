Санкции США уже не имеют значение: российская нефть вновь стала главным выбором Индии

Индия оперативно компенсировала дефицит энергоносителей, увеличив в марте импорт российской марки Urals почти вдвое на фоне ближневосточного кризиса.
Мартовская статистика Kpler фиксирует резкий разворот энергетических потоков: после февральского минимума индийские НПЗ вернулись к активной скупке российской нефти. Российская нефть заняла 46,8% в общем импортном корзине Индии, тогда как в феврале этот показатель составлял около 20,4%. Этот маневр стал ответом на 15%-ное падение общих поставок, вызванное военными действиями на Ближнем Востоке.
Логистика поставок претерпела фундаментальные изменения: из-за блокировок в Ормузском проливе возник глобальный дефицит среднесернистой нефти. В результате Urals стала торговаться с премией до $8 за баррель относительно эталонной Brent, что принесло бюджету РФ 43-процентный прирост нефтегазовых доходов по сравнению с февралем.
|Показатель
|Изменение (март/февраль)
|Импорт нефти из РФ в Индию
|+90%
|Доходы РФ от нефти и газа
|+43%
|Поставки СПГ из Катара
|-92%
Ситуация с американским «вейвером» ( разрешением на импорт), срок действия которого истек 4 апреля, показала приоритетность реальной политики над формальными ограничениями. Де-факто Индия проигнорировала регуляторные рамки Вашингтона, поставив национальную энергетическую безопасность выше глобальной конъюнктуры.
Несмотря на рост цен (в марте индийская корзина нефти достигала $130,93 за баррель), долгосрочные контракты и доступность российских сортов сохраняют их привлекательность.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.