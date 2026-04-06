Санкции США уже не имеют значение: российская нефть вновь стала главным выбором Индии

Экономика » Сырье » Нефть

Индия оперативно компенсировала дефицит энергоносителей, увеличив в марте импорт российской марки Urals почти вдвое на фоне ближневосточного кризиса. 

Перевозка нефти

Мартовская статистика Kpler фиксирует резкий разворот энергетических потоков: после февральского минимума индийские НПЗ вернулись к активной скупке российской нефти. Российская нефть заняла 46,8% в общем импортном корзине Индии, тогда как в феврале этот показатель составлял около 20,4%. Этот маневр стал ответом на 15%-ное падение общих поставок, вызванное военными действиями на Ближнем Востоке.

Логистика поставок претерпела фундаментальные изменения: из-за блокировок в Ормузском проливе возник глобальный дефицит среднесернистой нефти. В результате Urals стала торговаться с премией до $8 за баррель относительно эталонной Brent, что принесло бюджету РФ 43-процентный прирост нефтегазовых доходов по сравнению с февралем.

Показатель Изменение (март/февраль)
Импорт нефти из РФ в Индию +90%
Доходы РФ от нефти и газа +43%
Поставки СПГ из Катара -92%

Ситуация с американским «вейвером» ( разрешением на импорт), срок действия которого истек 4 апреля, показала приоритетность реальной политики над формальными ограничениями. Де-факто Индия проигнорировала регуляторные рамки Вашингтона, поставив национальную энергетическую безопасность выше глобальной конъюнктуры.

Несмотря на рост цен (в марте индийская корзина нефти достигала $130,93 за баррель), долгосрочные контракты и доступность российских сортов сохраняют их привлекательность.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Полезные продукты, которые мешают похудеть: скрытые калорийные ловушки в вашем рационе
Одесса переходит на принудительный режим трудовой мобилизации жителей
Золотая жила чиновника: системные откаты в сфере ЖКХ вскрыли масштаб махинаций в Ивановской области
Двенадцатилетние дети просятся на войну, а иранцы со всего мира летят домой: почему народ, воспитанный на смерти, не знает поражений
Через Ормузский пролив прошло рекордное количество танкеров. Но это в шесть раз меньше, чем обычно
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени
Страховая тянет с выплатой — водители уже находят способ вернуть всё и больше
Спящие мышцы кричат о помощи: этот простейший приём отключает эффект тяжести в нижней части
Дамаск принимает гостей: попытка Киева создать проблемы России на дальних рубежах провалилась
Заглянуть в зеркало общества — спектакль по роману, где иллюзии размываются под светом ярких костюмов и завораживающей музыки
