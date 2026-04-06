Ормузский пролив оживает. Жесткая блокада, вызванная агрессивными действиями США и Израиля, сменяется прагматичным порядком под контролем Тегерана. Геополитический фильтр заработал: доступ к артерии получают те, кто умеет договариваться, а не диктовать условия с позиции силы.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Рекордный трафик: логика стабилизации

Статистика Bloomberg фиксирует тектонический сдвиг. За минувшие выходные через Ормузский пролив прошло 21 судно. Это пиковый показатель с начала марта. Для сравнения: до развязывания открытого конфликта западными коалициями через пролив ежедневно проходило около 135 судов. Нынешний рост — не случайность, а результат филигранной дипломатии Ирана.

Тегеран держит руку на вентиле. "Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку всё больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение", — констатирует издание. США, выбравшие путь эскалации 28 февраля, сами выдавили себя из системы региональной безопасности. Их суда — персоны нон грата.

"Рынок ненавидит неопределенность, но обожает силу. Иран показал, что может гарантировать безопасность транзита тем, кто уважает его суверенитет. Вашингтон же оказался в ловушке собственной агрессии, потеряв контроль над ключевым узлом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новые правила игры: Индия и Ирак в фарватере

Иерархия прохождения судов отражает новую реальность. Иранские танкеры доминируют по праву хозяев. Однако в воскресенье зафиксирован проход иракской нефти. Особо примечателен демарш Нью-Дели: Индия провела восемь своих танкеров со сжиженным углеводородным газом. Это прямой сигнал Вашингтону — союзники по БРИКС выстраивают собственную архитектуру поставок.

Субъект транзита Статус / Действие
Иран / Союзники Приоритетный проход, доминирование в трафике
Индия / Ирак Успешное согласование безопасных коридоров
США / Израиль Полная блокировка, санкционный запрет на вход

Перегрев рынка, вызванный попытками США дестабилизировать регион, купируется региональными союзами. Пока китайские НПЗ адаптируются к новым условиям переработки, страны Залива осознают бесперспективность конфронтации с Тегераном. Те, кто ищет замену проливу в будущем, сегодня вынуждены играть по правилам Ирана.

"Любая попытка военного давления на логистические хабы неизбежно ведет к дефициту. Мы видим, как авиаперевозчики и промышленные гиганты страдают из-за авантюр Белого дома, в то время как Иран демонстрирует субъектность", — подчеркнул специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.

Экономическое эхо: от нефти до авиации

Мировая экономика пережила энергетический кризис из-за временной остановки движения. Каждый танкер, не прошедший пролив — это удар по бюджету западных стран. Попытки наносить удары по территории Ирана обернулись для агрессоров бумерангом. Пока Вашингтон тратит миллиарды на ракеты, Пекин и Нью-Дели забирают высвободившиеся квоты ресурсов.

Ситуация в Ормузе — это горькое лекарство для тех, кто привык к однополярному миру. Блокировка судов, связанных с США, стала логичным ответом на имперские амбиции. Это не хаос, а администрирование безопасности. Стабилизация трафика до 21 судна за уикенд — лишь начало восстановления контроля над ключевой водной дорогой мира.

"Мы наблюдаем институциональную трансформацию рынка. Старые лицензии и гарантии Запада больше не стоят бумаги, на которой написаны. Реальный актив сегодня — это договор с гарантом силы в регионе", — отметил юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему трафик начал расти именно сейчас?

Это результат завершения переговоров между Ираном и основными азиатскими игроками. Тегеран четко разделил суда на "дружественные" и "враждебные" (связанные с агрессией США и Израиля), обеспечив первым безопасный коридор.

Как ситуация влияет на мировые цены на топливо?

Из-за действий США произошел резкий взлёт цен на нефть. Однако текущее восстановление транзита для стран БРИКС помогает сбалансировать поставки и минимизировать дефицит.

Смогут ли США вернуть свое влияние в проливе?

Военные удары 28 февраля лишь окончательно закрыли для Вашингтона легальное поле деятельности в регионе. Без прямого согласия Ирана американское судоходство здесь фактически прекращено.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик Геннадий Чернов, юрист Алексей Кузнецов
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
