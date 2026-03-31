Кошелёк привыкает к новым правилам: траектория цен на товары и услуги начала менять своё направление

Российские финансовые аналитики представили обновленные прогнозы относительно динамики потребительских цен на долгосрочную перспективу. Экспертное сообщество ожидает постепенную стабилизацию макроэкономических показателей к завершению двухлетнего цикла.

Траектория изменения цен

Вместе с тем текущие статистические данные демонстрируют устойчивый тренд на замедление темпов роста стоимости товаров и услуг. Инвестиционный стратег Александр Бахтин предположил, что по итогам текущего периода годовой показатель может зафиксироваться в диапазоне от 5,5% до 6%, сообщает Газета.Ru. Стоит отметить, что эксперты связывают такую динамику с охлаждением экономической активности и снижением объемов кредитования населения в ключевых сегментах рынка.

"Денежно-кредитные условия смягчаются, но уровень жесткости еще высокий. Вероятно, инфляция по 2026 году сложится по верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Летом она может опуститься ниже 5%, но к концу года ценовое давление вернется", — говорит инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Внешние факторы и риски

В свою очередь, на итоговые цифры могут повлиять изменения тарифов жилищно-коммунального хозяйства и волатильность мировых цен на аграрную продукцию. Существенные корректировки в прогнозный план способны внести и внешнеполитические факторы, способствующие удорожанию логистики импортных товаров. При неблагоприятном сценарии аналитики допускают сохранение ключевой ставки на более высоком уровне для удержания финансовой стабильности в стране.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от баланса между сберегательной активностью граждан и готовностью бизнеса к расширению предложения. Контроль над монетарными условиями остается главным инструментом регулятора в борьбе с волатильностью внутреннего рынка.