Спортивная игрушка с последствиями: как питбайк подставляет владельца на ровном месте
Подъём в облака стал комфортнее: канатная дорога Нижнего Новгорода меняет график работы
Бонусы против перемен: почему стремление к выгоде мешает людям искать альтернативу в мире финансов
Летний десант в столицу: сколько рейсов и за какие деньги запустят из Магадана в этом году
Спиртное под гусеницы: в Петропавловске сотни литров паленой водки пустили на переработку
Уфа прокладывает воздушные мосты: столица Башкирии возвращает себе статус хаба Приволжья
Инспекторы в засаде: на Сахалине вскрыли итоги сотен рейдов по нелегальным удочкам и сетям
Симптомы недомогания или желание ласки: как различить подлинное состояние домашних животных
Колыма вместо столиц: трое новых медиков приехали лечить северян по целевому набору

Кошелёк привыкает к новым правилам: траектория цен на товары и услуги начала менять своё направление

Экономика

Российские финансовые аналитики представили обновленные прогнозы относительно динамики потребительских цен на долгосрочную перспективу. Экспертное сообщество ожидает постепенную стабилизацию макроэкономических показателей к завершению двухлетнего цикла.

Инфляция
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Траектория изменения цен

Вместе с тем текущие статистические данные демонстрируют устойчивый тренд на замедление темпов роста стоимости товаров и услуг. Инвестиционный стратег Александр Бахтин предположил, что по итогам текущего периода годовой показатель может зафиксироваться в диапазоне от 5,5% до 6%, сообщает Газета.Ru. Стоит отметить, что эксперты связывают такую динамику с охлаждением экономической активности и снижением объемов кредитования населения в ключевых сегментах рынка.

"Денежно-кредитные условия смягчаются, но уровень жесткости еще высокий. Вероятно, инфляция по 2026 году сложится по верхней границе прогнозного диапазона Банка России. Летом она может опуститься ниже 5%, но к концу года ценовое давление вернется", — говорит инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Внешние факторы и риски

В свою очередь, на итоговые цифры могут повлиять изменения тарифов жилищно-коммунального хозяйства и волатильность мировых цен на аграрную продукцию. Существенные корректировки в прогнозный план способны внести и внешнеполитические факторы, способствующие удорожанию логистики импортных товаров. При неблагоприятном сценарии аналитики допускают сохранение ключевой ставки на более высоком уровне для удержания финансовой стабильности в стране.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от баланса между сберегательной активностью граждан и готовностью бизнеса к расширению предложения. Контроль над монетарными условиями остается главным инструментом регулятора в борьбе с волатильностью внутреннего рынка.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Встречу министров энергетики стран ЕС назвали собранием попрошаек
Бизнес
Встречу министров энергетики стран ЕС назвали собранием попрошаек
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Экономика и бизнес
Баррель нефти на грани взрыва: лидер Египта озвучивает цену, которая остановит экономику
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс
Карибские страны
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Тактика трусливого задиры: десант США перешел к диверсиям в Иране вместо открытого боя
Игра по чужим правилам закончилась: Россия перекрывает экспортные потоки для оппонентов
Небо над Турцией превратилось в тир: баллистическая ракета Ирана эффектно встретилась с ПВО
Куба получила нефть из России: цифры впечатляют, но есть важный нюанс Андрей Николаев Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Медяки из пустынь в казну: Трамп выслал арабам чек на военные расходы в войне с Ираном
Последние материалы
Бунт в Европе: Франция и Италия закрыли базы и небо для бомбардировщиков США
Летний десант в столицу: сколько рейсов и за какие деньги запустят из Магадана в этом году
Спиртное под гусеницы: в Петропавловске сотни литров паленой водки пустили на переработку
Уфа прокладывает воздушные мосты: столица Башкирии возвращает себе статус хаба Приволжья
Секретный сценарий Трампа: блокада Ормуза падет сама собой, но есть один нюанс
Инспекторы в засаде: на Сахалине вскрыли итоги сотен рейдов по нелегальным удочкам и сетям
Симптомы недомогания или желание ласки: как различить подлинное состояние домашних животных
Кошелёк привыкает к новым правилам: траектория цен на товары и услуги начала менять своё направление
Колыма вместо столиц: трое новых медиков приехали лечить северян по целевому набору
Тарифный шторм на пороге: коммуналка в Ульяновске ударит по кошелькам
