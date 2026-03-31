Бюджет возвращает долги одной выплатой: новые правила позволяют забрать у государства крупные суммы

Российские граждане получили возможность возвращать значительные денежные суммы из бюджета за счет использования обновленных механизмов социального вычета. Данная мера государственной поддержки распространяется на широкий перечень медицинских расходов, включая амбулаторное и стационарное лечение.
Предельный размер суммы, с которой можно оформить стандартный возврат, увеличен до 150 тысяч рублей, что позволяет компенсировать затраты на медикаменты и стандартные процедуры. Вместе с тем для дорогостоящих видов медицинской помощи законодательство не устанавливает верхнего лимита по расходам, позволяя учитывать полную стоимость оказанных услуг. Стоит отметить, что процедура оформления существенно упростилась и теперь требует минимального набора документов при наличии сведений в электронной базе налоговой службы. О возможности получения выплаты в размере около 200 тысяч рублей при определенных сценариях затрат, сообщает Газета.Ru.
"Например, если в 2025 году гражданином было уплачено 1,4 млн рублей на лечение, а также 50 тыс. рублей на приобретение лекарств, то получится вернуть 13% со всей суммы осуществленных расходов. Совокупно гражданин из приведенного примера может вернуть 188,5 тыс. рублей", — говорит кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Для активации права на возврат средств налогоплательщику необходимо подтвердить факт оплаты услуг справкой установленного образца или предоставить рецептурные бланки вместе с чеками на покупку аптечных товаров. В свою очередь, заявить о своих правах на финансовое возмещение можно в течение трех лет с момента совершения платежей за медицинские сервисы. Важно учитывать, что итоговая сумма перечисления на банковский счет не может превышать объем подоходного налога, который был фактически удержан с заработка гражданина за соответствующий период.
Актуальные правила также позволяют включать в расчет расходы на страховые взносы по программам добровольного медицинского страхования и затраты на оздоровление членов семьи. Вместе с тем государственная система администрирования стремится к максимальной автоматизации процессов, что избавляет россиян от необходимости личного посещения инспекций. Подобный подход делает инструмент финансовой поддержки более доступным для населения и стимулирует своевременное обращение за квалифицированной помощью.
