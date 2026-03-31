Независимые китайские НПЗ испытывают дефицит российской нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Китайские "самовары" (небольшие частные нефтеперерабатывающие предприятия) жмут тормоз. Мартовская маржа сдулась. Апрель грозит простоями.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Почему частные НПЗ режут загрузку

Независимые заводы КНР снижают переработку до 50%. В феврале и марте они держались около 55%, сообщает издание "Нефть и капитал".

Причина проста. Сырье дорожает быстрее готового топлива. Переработка теряет смысл.

"Когда входная нефть дорожает, а розницу режут сверху, завод сам себя душит", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пекин держит розничные цены на топливо в коридоре. Это бьет по прибыли. Рынок видит потолок, но не видит компенсации.

Как российская нефть изменила баланс

Российский сорт нефть ESPO в апреле и мае подорожал. Премия к Brent дошла до восьми долларов за баррель.

В феврале картина была обратной. Тогда дисконт составлял те же восемь долларов.

Покупатели давят друг на друга. Индийские НПЗ активно выкупают объемы. Китай платит больше за тот же баррель.

"Рынок перестроился. Дешевый баррель ушел. Осталась борьба за логистику и скидку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Мария Ковалева.

Иранская нефть тоже дорожает. Ее скидка почти исчезла. Для "самоваров" это уже не подушка, это тонкий слой краски.

Почему цены на топливо не спасают заводы

Оптовая стоимость нефтепродуктов в Китае 23 марта достигла 168 долларов за тонну.

Рост выглядит сильным. Но нефть дорожает быстрее, спред сжимается, маржа тает.

Экспорт топлива запретили. Лишний выпуск не уходит за границу. Заводы упираются в стену.

"Запрет на экспорт убрал аварийный выход. Завод работает в узком коридоре. Никакой магии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку Геннадий Чернов.

Параметр Ситуация
Загрузка частных НПЗ Падение к 50%
ESPO к Brent Премия около 8 долларов
Иранская нефть Скидка почти исчезла
Оптовые нефтепродукты 168 долларов за тонну

Это не кризис спроса. Это кризис допустимой прибыли. Государство держит цены, рынок поднимает сырье, заводы режут обороты.

Ответы на популярные вопросы о китайских НПЗ

Почему независимые НПЗ сокращают выпуск?

Сырье дорожает. Розничные цены ограничены. Прибыль исчезает.

Почему российская нефть стала дороже для Китая?

Покупатели из Индии активнее скупают объемы. Конкуренция толкает премии вверх.

Что делает запрет на экспорт топлива?

Он закрывает внешний рынок. Заводы не могут сбросить излишки.

Почему рост оптовых цен не помогает?

Рост отстает от нефти. Маржа не восстанавливается.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик Мария Ковалева, специалист по рынку нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
