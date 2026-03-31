Ближневосточный узел: мир готовится к росту цен на все

Конфликт вокруг Ирана сократил добычу на 2,2 млн баррелей в сутки.
Заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов заявил, что поставки энергии в Европу и Азию просели на 40% от плана, сообщает ТАСС.
Это бьет по котировкам сразу. Нефть, газ, перевозка, страховка. Рынок любит поток. Он не любит перекрытые трубы.
"Когда маршрут рвут, рынок считает минуты. Потом платит вся цепочка", — отметил в беседе с Pravda. Ru Илья Гусев, риск-менеджер.
Ормузский пролив стал узким горлышком для мировой торговли. Через него шли нефть и удобрения. Теперь логистика буксует. Это уже не региональная трещина. Это разлом для всей цепи поставок.
Закрытие пролива, по словам Венедиктова, остановило около 50% мирового экспорта удобрений. Для Азии это прямой удар по посевной. Без азота поле пустеет.
"Удобрения — это не боковая статья. Это урожай. Нет поставок — нет нормальной вегетации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Мария Бубцева, аналитик долгового рынка.
Цены на азотные добавки уже поднялись на 30%. Дальше пойдет цепная реакция. Дорожает сырье. Потом еда. Потом перевозка. Потом коммунальный счет.
Потребление электроэнергии режут. Проезд в транспорте дорожает. Продукты подтягиваются следом. Это классическая инфляционная волна. Ее запускает не спрос. Ее запускает дефицит.
Для государства здесь важна не риторика, а администрирование рисков. Нужны резервы, маршруты обхода, прозрачные платформы контроля поставок. Иначе перегрев внешних шоков перекинется на внутренний рынок.
"Такой шок не лечат разговорами. Его гасят запасами, контрактами и жестким учетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Алина Корнеева, банковский аналитик.
|Фактор
|Последствие
|Сокращение добычи на 2,2 млн баррелей
|Дефицит на глобальном рынке
|Снижение поставок на 40%
|Рост цен и срыв контрактов
|Закрытие пролива
|Удар по удобрениям и посевной
Мировая экономика терпит не идеологию. Она терпит сбой маршрута. И платит за него на кассе, в порту и на поле.
Потому что рынок живет на ожиданиях. Любая угроза проливу мгновенно режет предложение.
Потому что растут затраты на топливо, транспорт и удобрения. Еда идет по длинной цепочке.
Только если удержать маршруты поставок и снять риск блокировки пролива. Без этого рынок будет штормить.
Кризис на Ближнем Востоке бьет не по карте. Он бьет по логистике. А логистика всегда возвращает счет без скидки.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.