Экономика » Сырье » Нефть

Конфликт вокруг Ирана сократил добычу на 2,2 млн баррелей в сутки.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иранский узел и нефть

Заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов заявил, что поставки энергии в Европу и Азию просели на 40% от плана, сообщает ТАСС.

Это бьет по котировкам сразу. Нефть, газ, перевозка, страховка. Рынок любит поток. Он не любит перекрытые трубы.

"Когда маршрут рвут, рынок считает минуты. Потом платит вся цепочка", — отметил в беседе с Pravda. Ru Илья Гусев, риск-менеджер.

Ормузский пролив

Ормузский пролив стал узким горлышком для мировой торговли. Через него шли нефть и удобрения. Теперь логистика буксует. Это уже не региональная трещина. Это разлом для всей цепи поставок.

Закрытие пролива, по словам Венедиктова, остановило около 50% мирового экспорта удобрений. Для Азии это прямой удар по посевной. Без азота поле пустеет.

"Удобрения — это не боковая статья. Это урожай. Нет поставок — нет нормальной вегетации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Мария Бубцева, аналитик долгового рынка.

Цены на азотные добавки уже поднялись на 30%. Дальше пойдет цепная реакция. Дорожает сырье. Потом еда. Потом перевозка. Потом коммунальный счет.

Цены почувствуют все

Потребление электроэнергии режут. Проезд в транспорте дорожает. Продукты подтягиваются следом. Это классическая инфляционная волна. Ее запускает не спрос. Ее запускает дефицит.

Для государства здесь важна не риторика, а администрирование рисков. Нужны резервы, маршруты обхода, прозрачные платформы контроля поставок. Иначе перегрев внешних шоков перекинется на внутренний рынок.

"Такой шок не лечат разговорами. Его гасят запасами, контрактами и жестким учетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Алина Корнеева, банковский аналитик.

Фактор Последствие
Сокращение добычи на 2,2 млн баррелей Дефицит на глобальном рынке
Снижение поставок на 40% Рост цен и срыв контрактов
Закрытие пролива Удар по удобрениям и посевной

Мировая экономика терпит не идеологию. Она терпит сбой маршрута. И платит за него на кассе, в порту и на поле.

Ответы на популярные вопросы о кризисе вокруг Ирана

Почему нефть реагирует так резко?

Потому что рынок живет на ожиданиях. Любая угроза проливу мгновенно режет предложение.

Почему дорожают продукты?

Потому что растут затраты на топливо, транспорт и удобрения. Еда идет по длинной цепочке.

Можно ли быстро стабилизировать ситуацию?

Только если удержать маршруты поставок и снять риск блокировки пролива. Без этого рынок будет штормить.

Кризис на Ближнем Востоке бьет не по карте. Он бьет по логистике. А логистика всегда возвращает счет без скидки.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев, аналитик долгового рынка Мария Бубцева, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
