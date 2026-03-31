В Госдуме оценили идею ежегодной индексации ипотечной выплаты для многодетных семей

Индексация выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки могла бы стать логичным шагом с учетом роста инфляции и снижения эффективности этой меры поддержки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее представитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщил "Ведомостям", что депутаты Госдумы предложили ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Бессараб отметила, что в стране уже действует механизм регулярной индексации социальных выплат с учетом инфляции. Она обратила внимание, что корректировка затрагивает широкий перечень мер поддержки и проводится ежегодно. В числе таких выплат — различные формы помощи семьям с детьми, включая ключевые социальные гарантии.
"Более 40 социальных выплат в России индексируются ежегодно на уровень инфляции. С 1 февраля текущего года процент индексации составил 5,6 процента. Повышены все социальные гарантии для семей с детьми, в том числе материнский семейный капитал и его остатки на счетах граждан. Было бы логично принять решение и об индексации выплаты многодетным семьям по ипотечному кредитованию", — пояснила депутат.
Она подчеркнула, что сумма выплаты многодетным семьям на погашение ипотечного кредита в 450 тысяч рублей не индексируется, несмотря на рост инфляции. По ее словам, инфляционные процессы постепенно снижают реальную ценность этой меры поддержки для семей. В результате фактическая помощь государства становится менее ощутимой, чем в момент введения выплаты, что требует внимания к механизму ее корректировки.
