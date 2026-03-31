Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме оценили идею ежегодной индексации ипотечной выплаты для многодетных семей

Экономика

Индексация выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки могла бы стать логичным шагом с учетом роста инфляции и снижения эффективности этой меры поддержки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее представитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщил "Ведомостям", что депутаты Госдумы предложили ежегодную индексацию выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Бессараб отметила, что в стране уже действует механизм регулярной индексации социальных выплат с учетом инфляции. Она обратила внимание, что корректировка затрагивает широкий перечень мер поддержки и проводится ежегодно. В числе таких выплат — различные формы помощи семьям с детьми, включая ключевые социальные гарантии.

"Более 40 социальных выплат в России индексируются ежегодно на уровень инфляции. С 1 февраля текущего года процент индексации составил 5,6 процента. Повышены все социальные гарантии для семей с детьми, в том числе материнский семейный капитал и его остатки на счетах граждан. Было бы логично принять решение и об индексации выплаты многодетным семьям по ипотечному кредитованию", — пояснила депутат.

Она подчеркнула, что сумма выплаты многодетным семьям на погашение ипотечного кредита в 450 тысяч рублей не индексируется, несмотря на рост инфляции. По ее словам, инфляционные процессы постепенно снижают реальную ценность этой меры поддержки для семей. В результате фактическая помощь государства становится менее ощутимой, чем в момент введения выплаты, что требует внимания к механизму ее корректировки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.