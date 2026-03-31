Топливный шок: авиаперевозчики сокращают рейсы в попытках выжить на фоне ценовых скачков

Мировая авиация вошла в зону жесткой турбулентности. Это не ошибка пилотирования, а системный перегрев из-за дефицита ресурса. Топливный рынок лихорадит.
Цепочки поставок рвутся в самом узком месте — Ормузском проливе. Мы наблюдаем классический макроэкономический шок: предложение сжимается, издержки взлетают, маржинальность бизнеса обнуляется.
Рынок авиакеросина перестал быть предсказуемым. Цена тонны взлетела с $742 до $1710. Это прямой удар по операционной эффективности. Нефть Brent по $116 за баррель диктует новые правила игры. Экономика перелетов рассыпается на глазах. Администрирование таких расходов требует немедленной корректировки тарифов.
"Резкий скачок цен на энергоносители — это горькое лекарство. Авиакомпании вынуждены резать маршрутную сеть, чтобы спасти ликвидность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
По данным компании Cirium, система заблокировала 7% мировых вылетов. Это более 7 тысяч рейсов за сутки. В Северной Америке ситуация критическая: доля отмен достигла 14,6%. Регуляторы фиксируют массовый сбой расписаний. Алгоритмы оптимизации не справляются с волатильностью затрат.
|Показатель
|Текущее значение
|Цена авиакеросина (за тонну)
|Более $1710
|Доля отмен рейсов в США
|14,6%
|Рост стоимости билетов
|15-20%
Геополитика диктует условия логистике. Через Ормузский пролив проходит пятая часть глобального трафика сырья. Закупорка этой артерии парализует хабы. Великобритания ждет последнюю партию топлива. Ресурс заканчивается. Прозрачность поставок стремится к нулю. Это классический кризис предложения.
"Мы видим реализацию рыночного риска в чистом виде. Кредитные лимиты перевозчиков под давлением из-за роста операционки", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Британское издание The Telegraph прогнозирует сценарий "топлива нет". Крупные европейские аэропорты уже рассылают уведомления. Инфраструктура не готова к сухому пайку. Авиаперевозки превращаются в лотерею. Без стабильного притока керосина цифровые платформы бронирования становятся бесполезными.
Бизнес сбрасывает балласт. Авиакомпания Air New Zealand аннулирует 1100 перелетов. SAS убирает 1000 рейсов из майского графика. Инвестиционный климат в отрасли ухудшается. United Airlines вынуждена искать решение уравнения: как покрыть дефицит в $11 млрд при текущем инфляционном давлении.
"Прибыль компаний тает. Дивидендная доходность авиаотрасли в этом году под большим вопросом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Выход в ноль требует радикальных мер. Повышение цен на билеты на 20% — единственный способ избежать банкротства компаний. Спрос на перелеты уже проседает. Потребитель не готов оплачивать перегрев рынка. Индустрия заходит на второй круг кризиса, где выживут только игроки с избыточным капиталом.
Главная причина — нерентабельность. При текущей стоимости топлива расходы на рейс превышают выручку от продажи билетов. Компании консервируют убыточные маршруты.
Ситуация зависит от стабильности логистики в Ормузском проливе. Пока поставки ограничены, аэропорты будут работать в режиме жесткого регулирования остатков.
Макроэкономические индикаторы указывают на сохранение высокого инфляционного фона. Без нормализации цен на нефть Brent билеты продолжат дорожать.
Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.