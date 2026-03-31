Топливный шок: авиаперевозчики сокращают рейсы в попытках выжить на фоне ценовых скачков

Мировая авиация вошла в зону жесткой турбулентности. Это не ошибка пилотирования, а системный перегрев из-за дефицита ресурса. Топливный рынок лихорадит.

Цепочки поставок рвутся в самом узком месте — Ормузском проливе. Мы наблюдаем классический макроэкономический шок: предложение сжимается, издержки взлетают, маржинальность бизнеса обнуляется.

Топливный шок: цифры и факты

Рынок авиакеросина перестал быть предсказуемым. Цена тонны взлетела с $742 до $1710. Это прямой удар по операционной эффективности. Нефть Brent по $116 за баррель диктует новые правила игры. Экономика перелетов рассыпается на глазах. Администрирование таких расходов требует немедленной корректировки тарифов.

"Резкий скачок цен на энергоносители — это горькое лекарство. Авиакомпании вынуждены резать маршрутную сеть, чтобы спасти ликвидность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

По данным компании Cirium, система заблокировала 7% мировых вылетов. Это более 7 тысяч рейсов за сутки. В Северной Америке ситуация критическая: доля отмен достигла 14,6%. Регуляторы фиксируют массовый сбой расписаний. Алгоритмы оптимизации не справляются с волатильностью затрат.

Показатель Текущее значение Цена авиакеросина (за тонну) Более $1710 Доля отмен рейсов в США 14,6% Рост стоимости билетов 15-20%

Логистический коллапс Ормузского пролива

Геополитика диктует условия логистике. Через Ормузский пролив проходит пятая часть глобального трафика сырья. Закупорка этой артерии парализует хабы. Великобритания ждет последнюю партию топлива. Ресурс заканчивается. Прозрачность поставок стремится к нулю. Это классический кризис предложения.

"Мы видим реализацию рыночного риска в чистом виде. Кредитные лимиты перевозчиков под давлением из-за роста операционки", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Британское издание The Telegraph прогнозирует сценарий "топлива нет". Крупные европейские аэропорты уже рассылают уведомления. Инфраструктура не готова к сухому пайку. Авиаперевозки превращаются в лотерею. Без стабильного притока керосина цифровые платформы бронирования становятся бесполезными.

Стратегия выживания авиаперевозчиков

Бизнес сбрасывает балласт. Авиакомпания Air New Zealand аннулирует 1100 перелетов. SAS убирает 1000 рейсов из майского графика. Инвестиционный климат в отрасли ухудшается. United Airlines вынуждена искать решение уравнения: как покрыть дефицит в $11 млрд при текущем инфляционном давлении.

"Прибыль компаний тает. Дивидендная доходность авиаотрасли в этом году под большим вопросом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Выход в ноль требует радикальных мер. Повышение цен на билеты на 20% — единственный способ избежать банкротства компаний. Спрос на перелеты уже проседает. Потребитель не готов оплачивать перегрев рынка. Индустрия заходит на второй круг кризиса, где выживут только игроки с избыточным капиталом.

Ответы на популярные вопросы о росте цен на авиабилеты

Почему рейсы отменяют массово?

Главная причина — нерентабельность. При текущей стоимости топлива расходы на рейс превышают выручку от продажи билетов. Компании консервируют убыточные маршруты.

Как долго продлится дефицит топлива?

Ситуация зависит от стабильности логистики в Ормузском проливе. Пока поставки ограничены, аэропорты будут работать в режиме жесткого регулирования остатков.

Стоит ли ждать снижения цен на билеты в ближайшее время?

Макроэкономические индикаторы указывают на сохранение высокого инфляционного фона. Без нормализации цен на нефть Brent билеты продолжат дорожать.

