Дональд Трамп заявил, что США больше не намерены оказывать помощь тем государствам, которые отказались поддержать действия Штатов по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Он подчеркнул, что теперь этим странам придётся рассчитывать исключительно на собственные силы, так как США больше не будут выступать в роли защитника для тех, кто не оказал ответной поддержки.
Трамп также обратился к государствам, столкнувшимся с проблемами в поставках авиационного керосина из-за ситуации в проливе, в частности к Великобритании, которая, по его словам, уклонилась от участия в действиях против Ирана.
Он предложил им два варианта: либо закупать топливо у США, где его запасы огромны, либо проявить решимость и самостоятельно обеспечить безопасность судоходства в этом регионе.
По сути, Вашингтон сворачивает зонтик безопасности. Дональд Трамп перевел внешнюю политику в режим жёсткого прагматизма. Больше никакой бесплатной защиты. Ормузский пролив стал лакмусовой бумажкой верности. Кто не инвестирует в общую безопасность, тот платит по рыночному тарифу.
Трамп действует как ликвидатор неликвидных союзов. Великобритания столкнулась с дефицитом авиакеросина. Реакция Белого дома моментальна. Хотите летать — покупайте американское. Или отправляйте флот в зону конфликта. Мы видим демонтаж системы "безопасность в обмен на лояльность. Теперь формула иная: "безопасность — это товар".
"Это не политика, это чистый аудит. Соединенные Штаты больше не намерены дотировать чужую стабильность за счет своего бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Рынок нефтепродуктов лихорадит. Трамп открыто предлагает использовать американские запасы. Это прямое вытеснение ближневосточных поставщиков. Геополитическая нестабильность становится инструментом маркетинга. Если союзник не готов воевать, он обязан покупать.
|Страна
|Принятые меры контроля
|Франция
|Запрет на пролет военных грузов для Израиля
|Италия
|Отказ в доступе к авиабазе Сигонелла
|Испания
|Закрытие неба для операций против Тегерана
Европа ломает логистические цепочки Пентагона. Отказ Италии использовать базу Сигонелла — удар по операционной эффективности НАТО. Испания и Франция солидарны. Они не хотят втягиваться в прямой конфликт с Ираном. Вашингтон расценивает это как саботаж контракта. Кризис управления внутри альянса очевиден.
"Юридически страны НАТО имеют право ограничивать использование своих баз, но политически это сжигание мостов с текущей администрацией Белого дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Трамп пригрозил, что "Вашингтон не забудет". Это сигнал инвесторам. Регуляторные риски в Европе растут. Военная логистика под угрозой. США переходят к точечным соглашениям вместо коллективных договоров. Это классическое администрирование через давление.
Трамп утверждает: Иран ослаблен. Активная фаза операции завершена. Это попытка успокоить рынки и одновременно подтолкнуть союзников к решительности. Энергетические интересы Европы под угрозой, но Вашингтон снимает с себя ответственность за их защиту.
"Цены на топливо в Европе станут прямой проекцией их политической нерешительности", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Система глобальной безопасности гниет. Старые правила не работают. Трамп вводит новые: плати или защищайся сам. Это горькое лекарство для ЕС, но иного сценария у Белого дома нет. Прозрачность затрат становится важнее геополитических амбиций. США больше не намерены нести убытки ради чужого комфорта.
Вашингтон переходит на модель компенсаторного участия. Если страна не вкладывает военные ресурсы в операцию, она лишается права на бесплатную защиту своих торговых путей.
Ограничение судоходства в Ормузском проливе создает дефицит. Трамп предлагает заместить его американским экспортом, что привязывает союзников к энергетической системе США.
Инциденты с Италией и Испанией показывают, что использование баз становится предметом сложных торгов, а не автоматическим правом Пентагона.
