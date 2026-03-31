Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дональд Трамп переводит военную помощь Европе на рыночные рельсы

Экономика » Правила игры » Бизнес

Дональд Трамп заявил, что США больше не намерены оказывать помощь тем государствам, которые отказались поддержать действия Штатов по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

President Trump Postlaunch Remarks
Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Trump Postlaunch Remarks

Он подчеркнул, что теперь этим странам придётся рассчитывать исключительно на собственные силы, так как США больше не будут выступать в роли защитника для тех, кто не оказал ответной поддержки.

Трамп также обратился к государствам, столкнувшимся с проблемами в поставках авиационного керосина из-за ситуации в проливе, в частности к Великобритании, которая, по его словам, уклонилась от участия в действиях против Ирана.

Он предложил им два варианта: либо закупать топливо у США, где его запасы огромны, либо проявить решимость и самостоятельно обеспечить безопасность судоходства в этом регионе.

По сути, Вашингтон сворачивает зонтик безопасности. Дональд Трамп перевел внешнюю политику в режим жёсткого прагматизма. Больше никакой бесплатной защиты. Ормузский пролив стал лакмусовой бумажкой верности. Кто не инвестирует в общую безопасность, тот платит по рыночному тарифу.

Энергетический шантаж или рыночное предложение

Трамп действует как ликвидатор неликвидных союзов. Великобритания столкнулась с дефицитом авиакеросина. Реакция Белого дома моментальна. Хотите летать — покупайте американское. Или отправляйте флот в зону конфликта. Мы видим демонтаж системы "безопасность в обмен на лояльность. Теперь формула иная: "безопасность — это товар".

"Это не политика, это чистый аудит. Соединенные Штаты больше не намерены дотировать чужую стабильность за счет своего бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рынок нефтепродуктов лихорадит. Трамп открыто предлагает использовать американские запасы. Это прямое вытеснение ближневосточных поставщиков. Геополитическая нестабильность становится инструментом маркетинга. Если союзник не готов воевать, он обязан покупать.

Страна Принятые меры контроля
Франция Запрет на пролет военных грузов для Израиля
Италия Отказ в доступе к авиабазе Сигонелла
Испания Закрытие неба для операций против Тегерана

Европейский раскол: логистика против политики

Европа ломает логистические цепочки Пентагона. Отказ Италии использовать базу Сигонелла — удар по операционной эффективности НАТО. Испания и Франция солидарны. Они не хотят втягиваться в прямой конфликт с Ираном. Вашингтон расценивает это как саботаж контракта. Кризис управления внутри альянса очевиден.

"Юридически страны НАТО имеют право ограничивать использование своих баз, но политически это сжигание мостов с текущей администрацией Белого дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Трамп пригрозил, что "Вашингтон не забудет". Это сигнал инвесторам. Регуляторные риски в Европе растут. Военная логистика под угрозой. США переходят к точечным соглашениям вместо коллективных договоров. Это классическое администрирование через давление.

Иранский кейс: деградация ресурсов

Трамп утверждает: Иран ослаблен. Активная фаза операции завершена. Это попытка успокоить рынки и одновременно подтолкнуть союзников к решительности. Энергетические интересы Европы под угрозой, но Вашингтон снимает с себя ответственность за их защиту.

"Цены на топливо в Европе станут прямой проекцией их политической нерешительности", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Система глобальной безопасности гниет. Старые правила не работают. Трамп вводит новые: плати или защищайся сам. Это горькое лекарство для ЕС, но иного сценария у Белого дома нет. Прозрачность затрат становится важнее геополитических амбиций. США больше не намерены нести убытки ради чужого комфорта.

Ответы на популярные вопросы о геополитике

Почему США отказывают в помощи союзникам?

Вашингтон переходит на модель компенсаторного участия. Если страна не вкладывает военные ресурсы в операцию, она лишается права на бесплатную защиту своих торговых путей.

Как ситуация повлияет на цены на бензин?

Ограничение судоходства в Ормузском проливе создает дефицит. Трамп предлагает заместить его американским экспортом, что привязывает союзников к энергетической системе США.

Что будет с базами НАТО в Европе?

Инциденты с Италией и Испанией показывают, что использование баз становится предметом сложных торгов, а не автоматическим правом Пентагона.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, аналитик Геннадий Чернов
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.