Рубль больше не льётся рекой: зарплаты айтишников перестали расти

Российский рынок информационных технологий столкнулся с существенной трансформацией финансовой политики найма в текущем периоде. Эксперты фиксируют стабилизацию доходов профильных специалистов, которая сменила фазу стремительного агрессивного роста прошлых лет.

Изменение динамики доходов

В текущем году заработные платы квалифицированных кадров в сфере IT вышли на своеобразное плато, демонстрируя лишь незначительный прирост по ключевым направлениям. Вместе с тем, наиболее заметная коррекция наблюдается в сегменте ведущих разработчиков, чьи доходы увеличились лишь на символические показатели, в то время как специалисты среднего звена продемонстрировали более устойчивую динамику. Охлаждение сегмента подтверждается данными за последние несколько месяцев, о чем сообщает Газета.Ru.

Влияние рынка труда

"Количество вакансий сократилось на 20-25%, а число соискателей увеличилось из-за естественного прироста и сокращений. Средний разработчик перестал получать буст к зарплате в 30-50% каждые полтора года. Но стоит отметить, что отрасль по-прежнему остается привлекательной по уровню престижа и возможностям для роста", — говорит операционный директор Selecty Ксения Шереметьева.

Стоит отметить, что конкуренция среди кандидатов начального уровня стала особенно острой на фоне избытка соискателей в некоторых прикладных направлениях. В свою очередь, работодатели начали пересматривать свои требования к функционалу сотрудников, зачастую возлагая на специалистов среднего звена задачи высокого уровня сложности. Несмотря на общую тенденцию к замедлению, в дефицитных нишах, связанных с искусственным интеллектом и кибербезопасностью, спрос на опытные кадры по-прежнему превышает предложение.

Прогнозы на следующий год указывают на возможное возобновление активности в проектной деятельности, что может поддержать рынок труда в долгосрочной перспективе. Ожидается, что спрос на системных аналитиков станет первым индикатором выхода из текущей стагнации и запуска замороженных ранее цифровых продуктов. Тем не менее, эра автоматического и резкого повышения окладов в секторе высоких технологий постепенно уступает место взвешенному и прагматичному подходу со стороны бизнеса.