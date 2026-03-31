Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону

Иран атаковал новый танкер Al Salmi в дубайском порту, что ознаменовало переход Тегерана к стратегии морской блокады и мгновенно взвинтило цены на нефть до 105,91 доллара за баррель.
В ночь на 31 марта 2026 года иранский беспилотник нанес удар по гигантскому танкеру-амфибии Al Salmi, приписанному к KPC ( Кувейт). Судно с 2 млн баррелей нефти, стоимостью около $200 млн, получило повреждения корпуса в 31 миле от Дубая. Инцидент стал логическим продолжением серии атак, включая недавнюю блокировку судов в Ормузском проливе, что эксперты связывают с глобальным пересмотром военных приоритетов США.Д-р А. Фархади (геополитика): "Мы наблюдаем установление разрешительной системы судоходства. Иран де-факто превращает международный пролив в свою частную акваторию". Марк Стивенс (аналитик логистики): "Рынок в панике. Рост страховых выплат до $100к в сутки делает перевозки через пролив экономически бессмысленными". Елена Ветрова (энергетическая безопасность): "Удар по Al Salmi — это сигнал того, что ракетный потенциал Ирана остается нетронутым даже после серии внешних столкновений".
Ситуация осложняется тем, что администрация США вынуждена балансировать поставки ПВО Patriot, выбирая между региональными союзниками и своими базами. Нестабильность в регионе лишь подогревается на фоне технологического противостояния с Китаем и общей эрозии единства стран G7. Пока весь мир гадает, не скрывается ли за этим психологическое давление нового формата, Иран готовит новую правовую базу для контроля пролива.
|Параметр
|Данные после атаки
|Цена WTI
|$105.91 (+2.9%)
|Простой судна
|$50k — $100k/сутки
|Статус пролива
|Разрешительный режим
