Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону

Иран атаковал новый танкер Al Salmi в дубайском порту, что ознаменовало переход Тегерана к стратегии морской блокады и мгновенно взвинтило цены на нефть до 105,91 доллара за баррель.

Кризис навигации и угроза проливу

Экономический нокаут: страховые премии

Правовой демарш Тегерана

В ночь на 31 марта 2026 года иранский беспилотник нанес удар по гигантскому танкеру-амфибии Al Salmi, приписанному к KPC ( Кувейт). Судно с 2 млн баррелей нефти, стоимостью около $200 млн, получило повреждения корпуса в 31 миле от Дубая. Инцидент стал логическим продолжением серии атак, включая недавнюю блокировку судов в Ормузском проливе, что эксперты связывают с глобальным пересмотром военных приоритетов США.

"Мы наблюдаем установление разрешительной системы судоходства. Иран де-факто превращает международный пролив в свою частную акваторию"."Рынок в панике. Рост страховых выплат до $100к в сутки делает перевозки через пролив экономически бессмысленными"."Удар по Al Salmi — это сигнал того, что ракетный потенциал Ирана остается нетронутым даже после серии внешних столкновений".

Ситуация осложняется тем, что администрация США вынуждена балансировать поставки ПВО Patriot, выбирая между региональными союзниками и своими базами. Нестабильность в регионе лишь подогревается на фоне технологического противостояния с Китаем и общей эрозии единства стран G7. Пока весь мир гадает, не скрывается ли за этим психологическое давление нового формата, Иран готовит новую правовую базу для контроля пролива.

Параметр Данные после атаки Цена WTI $105.91 (+2.9%) Простой судна $50k — $100k/сутки Статус пролива Разрешительный режим

Сможет ли Иран окончательно легализовать блокаду пролива без прямого конфликта с ВМС США? Как атака отразится на потребителях? Пока на эти вопросы нет ответа.