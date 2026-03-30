Банкоматы без границ: единая сеть платежей изменит жизнь россиян и упростит доступ к деньгам

Развитие национальной финансовой инфраструктуры в ближайшие годы будет направлено на кардинальное упрощение доступа граждан к наличным денежным средствам через независимые технические решения.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Внедрение универсальных систем самообслуживания позволит значительно снизить операционные издержки кредитных организаций при сохранении высокого качества сервиса для населения.

Унификация банковской сети

Новая концепция предполагает развертывание парка устройств, которые не имеют жесткой привязки к конкретному бренду и позволяют проводить транзакции без дополнительных сборов. Вместе с тем, такая инициатива призвана ликвидировать локальный монополизм крупных игроков в труднодоступных регионах, сообщает "Вести Подмосковья".

"Так называемые "белые банкоматы" — это аппараты, которые не привязаны к конкретным банкам и обслуживают карты большого круга популярных финансовых организаций. В известной мере это помогает бороться с монополизацией деятельности отдельно взятого банка, охватившего определенную территорию. Создание подобной сети является очевидным шагом навстречу интересам потребителей", — говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономическая эффективность

Стоит отметить, что сокращение общего числа классических банкоматов в стране связано с высокой стоимостью их содержания и плановой амортизацией. В свою очередь, коллективное использование инфраструктуры позволит банкам сохранить клиентскую базу в удаленных точках без необходимости инвестировать в установку и охрану собственных терминалов.

Финальная реализация проекта обеспечит равные условия для всех участников рынка и повысит общую финансовую мобильность российских граждан. Ожидается, что интеграция универсальных устройств станет ключевым фактором в стабилизации платежного ландшафта и обеспечит необходимый комфорт при совершении повседневных операций.