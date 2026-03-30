Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен

Российские финансовые аналитики проанализировали текущую ситуацию на рынке потребительского кредитования в условиях рекордных процентных ставок. Несмотря на достижение показателями уровня 30-35% годовых, эксперты находят аргументы в пользу оформления заемных обязательств сегодня.

Экономическая целесообразность заимствований

Вместе с тем стоит отметить, что ключевым фактором при принятии решения становится прогнозируемый рост цен на капитальные товары и строительные материалы. В условиях высокой инфляции приобретение необходимых ресурсов в текущем моменте позволяет зафиксировать их стоимость, защищая личный бюджет от грядущего удорожания, сообщает Газета.Ru.

"Главный риск инфляции — обесценивание денег. Особенно быстро дорожают стройматериалы, прогнозируют их удорожание в 2026 году на 15-20%. Фактически заемщик фиксирует стоимость покупки на текущем уровне", — говорит сооснователь сервиса Scanify Александр Широков.

Стратегия снижения переплаты

В свою очередь, специалисты рекомендуют использовать механизмы досрочного погашения для минимизации итоговой стоимости заемного капитала. Математические расчеты показывают, что частичное закрытие долговых обязательств в первый год использования инструмента способно существенно сократить общую финансовую нагрузку на домохозяйство.