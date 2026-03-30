Телефонный счёт больше не кошелёк: удобный способ оплаты в зарубежных сторах оказался под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Российские парламентарии выступили с критикой возможного запрета на оплату сервисов Apple ID с помощью чеков мобильных операторов. Данная инициатива может затронуть значительную часть пользователей, использующих привычные цифровые инструменты в повседневной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Оплата с помощью приложения Apple Pay

Риски возникновения серого рынка

Вместе с тем, подобные ограничения могут привести к формированию неконтролируемого сектора посреднических услуг. Стоит отметить, что лишение граждан удобного способа транзакций не гарантирует возвращения отечественного софта в зарубежные магазины приложений, сообщает Газета.Ru.

"Уверен, что инициатива неактуальна, потому что она не решает борьбу с VPN и возврат российских приложений в AppStore. Люди не потеряют доступ к технологиям, но лишатся безопасного и удобного способа оплаты, что неизбежно создаст "серый" рынок посредников. В итоге проблема не решится, а пострадают прежде всего обычные граждане", — говорит депутат Антон Ткачев.

Запрос в профильное ведомство

В свою очередь, представители Государственной думы уже подготовили официальное обращение в министерство с целью пересмотра текущих предложений. Авторы документа подчеркивают необходимость приватизации интересов граждан при принятии решений, регулирующих доступ к технологическим платформам.

Предполагалось, что подобные меры станут рычагом давления для восстановления российских банковских и сервисных приложений в экосистеме Apple. Однако эксперты полагают, что компания вряд ли пойдет на изменение глобальной политики модерации из-за локальных ограничений на платежные инструменты.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.