Верность профессии окупается годами свободы: стаж позволяет уйти на заслуженный отдых досрочно

Российское законодательство предусматривает ряд преференций, позволяющих гражданам завершить трудовую деятельность раньше установленного срока при соблюдении определенных условий по стажу. Право на заслуженный отдых за два года до достижения общеустановленного возраста получают мужчины и женщины с длительным профессиональным путем.

Льготы для многодетных семей и особых условий труда

Вместе с тем значительные привилегии предусмотрены для многодетных матерей, чей возраст выхода на пенсию варьируется в зависимости от количества детей и накопленного страхового стажа. Стоит отметить, что льготный режим распространяется и на граждан, работавших в суровых климатических регионах или на производствах с тяжелыми условиями труда. Мужчины с подтвержденным стажем в 42 года и женщины, отработавшие не менее 37 лет, имеют право оформить выплаты досрочно, сообщает Газета.Ru.

"При страховом стаже не менее 15 лет в 50 лет пенсия назначается женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет. Аналогичные нормы действуют для матерей троих и четверых детей с корректировкой возраста выхода на отдых", — говорит доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Порядок расчета пенсионных выплат

В свою очередь, для получения выплат необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, что является обязательным требованием для всех льготных категорий. Итоговый размер обеспечения формируется из фиксированной части и накопленных баллов, стоимость которых ежегодно индексируется государством.