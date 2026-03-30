Деньги утекают сквозь пальцы: как импульсивные расходы становятся попыткой заглушить обиду

Экономика

Финансовое благополучие часто зависит не только от размера заработной платы, но и от внутреннего состояния человека. Проблемы с накоплениями могут возникать как при высоком, так и при стабильно низком уровне дохода.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Причины необдуманных трат

Вместе с тем, избыточные расходы нередко становятся инструментом для мгновенного избавления от накопленного стресса. В свою очередь, после сложного рабочего дня или конфликтов с руководством у сотрудников может возникать импульсивное желание вознаградить себя покупками, сообщает Газета. Ru.

"Важно замечать момент, когда хочется наградить себя тратой, и спрашивать, какую усталость или обиду ты пытаешься этим закрыть. Дальше стоит честно оценить условия работы — устраивает ли нагрузка, есть ли поддержка, есть ли пространство для творчества и роста. В этом случае помогает простая техника наблюдения", — говорит психолог Диана Гончарова.

Влияние внутренних установок

Стоит отметить, что страх перемен и излишняя самокритичность часто мешают профессиональному росту и увеличению заработка. Многие люди годами остаются на низкооплачиваемых позициях из-за боязни конкуренции или совершения ошибки. Вместе с тем, семейные истории и детские впечатления о материальных трудностях могут продолжать влиять на финансовые решения уже во взрослом возрасте.

Отношение к деньгам позволяет выявить области личного дискомфорта и нехватки поддержки. Грамотный анализ собственных реакций на финансовые поступления и траты помогает найти точки роста и обрести необходимую уверенность для смены деятельности.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
