Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага

Откладывать деньги на финансовую подушку безопасности лучше сразу после получения дохода, ориентируясь на свои траты и возможности бюджета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи.

Она объяснила, что подход к формированию финансовой подушки безопасности должен учитывать индивидуальные особенности бюджета. Она подчеркнула, что у разных людей структура расходов отличается, поэтому универсальные рекомендации важно адаптировать под конкретную ситуацию.

"Как только человек получает доход, первое, что рекомендуется сделать — отложить около 10% на подушку безопасности. Уже после этого можно распределять оставшиеся средства на запланированные расходы. Это базовое правило работает для разных уровней дохода, но его нужно корректировать, если большая часть денег уходит на обязательные платежи. В таких ситуациях допустимо откладывать меньше или временно не делать накоплений", — пояснила Хуруджи.

Она добавила, что важным инструментом становится системное ведение личного бюджета, позволяющее лучше контролировать финансовые потоки. По ее словам, без такого учета сложно понять, где именно возникают лишние расходы и какие статьи можно оптимизировать. Регулярный анализ доходов и трат помогает принимать более взвешенные решения и планировать накопления.

"Подушка безопасности нужна на случай непредвиденных обстоятельств, когда могут возникнуть дополнительные расходы или снизиться доход. Такие ситуации могут произойти в любой момент, поэтому важно заранее создать запас средств. Чем раньше человек начинает формировать такие накопления, тем проще ему справляться с неожиданными тратами. Это дает больше уверенности и финансовой устойчивости", — заключила специалист.