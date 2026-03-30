Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка
Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность
Эффект тыквы для личных архивов: облачное хранилище iCloud может обнулиться из-за новых запретов
Скрытый стаж без баллов: кто из россиян останется без доплат к пенсии в 2026 году
Зелёный есть, а ехать нельзя: как работает приоритет со стрелкой на светофоре
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Склон покорился сильнейшим: юные спортсмены Мурманской области громко заявили о себе на трассах

Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага

Экономика

Откладывать деньги на финансовую подушку безопасности лучше сразу после получения дохода, ориентируясь на свои траты и возможности бюджета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи.

Фото: pixabay.com by USA-Reiseblogger is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Она объяснила, что подход к формированию финансовой подушки безопасности должен учитывать индивидуальные особенности бюджета. Она подчеркнула, что у разных людей структура расходов отличается, поэтому универсальные рекомендации важно адаптировать под конкретную ситуацию.

"Как только человек получает доход, первое, что рекомендуется сделать — отложить около 10% на подушку безопасности. Уже после этого можно распределять оставшиеся средства на запланированные расходы. Это базовое правило работает для разных уровней дохода, но его нужно корректировать, если большая часть денег уходит на обязательные платежи. В таких ситуациях допустимо откладывать меньше или временно не делать накоплений", — пояснила Хуруджи.

Она добавила, что важным инструментом становится системное ведение личного бюджета, позволяющее лучше контролировать финансовые потоки. По ее словам, без такого учета сложно понять, где именно возникают лишние расходы и какие статьи можно оптимизировать. Регулярный анализ доходов и трат помогает принимать более взвешенные решения и планировать накопления.

"Подушка безопасности нужна на случай непредвиденных обстоятельств, когда могут возникнуть дополнительные расходы или снизиться доход. Такие ситуации могут произойти в любой момент, поэтому важно заранее создать запас средств. Чем раньше человек начинает формировать такие накопления, тем проще ему справляться с неожиданными тратами. Это дает больше уверенности и финансовой устойчивости", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Садовый веник вместо урожая: радикальный способ вернуть плодородие запущенным кустам смородины
Садоводство, цветоводство
Садовый веник вместо урожая: радикальный способ вернуть плодородие запущенным кустам смородины
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Красота и стиль
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Военные новости
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Последние материалы
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага
Лица стали одинаковыми — причина шокирует: дело вовсе не в моде
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность
Скрытый нарыв: попытка сделать мобрезерв популярным выявила коллективный страх россиян
Эффект тыквы для личных архивов: облачное хранилище iCloud может обнулиться из-за новых запретов
Скрытый стаж без баллов: кто из россиян останется без доплат к пенсии в 2026 году
Зелёный есть, а ехать нельзя: как работает приоритет со стрелкой на светофоре
История, которая меняет взгляд на жизнь: чему учит подвиг Марии Египетской
