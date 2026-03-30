Магазины закрываются один за другим: чем обернется сокращение торговых точек в России

Экономика

Сокращение числа торговых точек связано с проводимой экономической политикой, включая высокую ключевую ставку, рост налоговой нагрузки и общее снижение активности в гражданском секторе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Он отметил, что высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки ограничивают доступ бизнеса к финансированию. Кроме того, по словам Лежавы, сокращается гражданский сектор, из-за чего снижается приток средств в сферу услуг. В этих условиях торговля начинает терять устойчивость быстрее других отраслей.

"Это следствие проводимой экономической политики. Высокая ключевая ставка, новые налоги и общее ухудшение ситуации в экономике приводят к тому, что происходит сжатие гражданского сектора. Когда политика направлена на охлаждение экономики, это неизбежно отражается на бизнесе. Торговля — это сфера обслуживания, и туда начинает поступать меньше средств. Поэтому сокращение торговых точек — это естественный процесс", — отметил он.

Лежава добавил, что последствия этих процессов в первую очередь скажутся на занятости. По его словам, закрытие магазинов будет происходить быстрее, чем в других сегментах, из-за ограниченных ресурсов у малого бизнеса. Экономист подчеркнул, что небольшие торговые точки не обладают достаточной финансовой подушкой и хуже защищены от кризисных явлений.

"Сокращение торговых точек приведет к росту безработицы, и это неизбежно. Магазины закрываются быстрее, поскольку у них меньше запас финансовой устойчивости и возможностей для поддержки. Сначала этот процесс затронет их, а затем потянет за собой и те сферы, которые их обслуживают. Небольшим торговым точкам значительно сложнее получить кредиты или помощь, тогда как более крупные предприятия в этом плане находятся в более устойчивом положении", — подчеркнул экономист.

Он также отметил, что в краткосрочной перспективе ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться. По его словам, для изменения текущей тенденции необходимы системные изменения в экономической политике, однако на данный момент предпосылок для этого не наблюдается.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
