Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигналы тают как дым: Татарстан вооружается глушилками, чтобы запереть выпускников в радиомолчании на экзаменах
Шёпот глубин звучит всё громче: планета подаёт сигналы о мощных встрясках в неожиданных местах
Нижний Новгород перекраивает логистику: автобусы изменят свои маршруты с 1 апреля
Квартиры массово хлынули на рынок аренды: один тип жилья запустил цепную реакцию
Смена курса на Севере: как обновленная карта медучреждений изменит жизнь в Коми
Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре
Апрельский кошмар для метеозависимых: серия магнитных бурь накроет Самару
Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья
Отпуск станет ближе: Аэрофлот открывает новые горизонты для жителей Поволжья

Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы

Экономика » Сырье » Нефть

Российский танкер «Анатолий Колодкин», груженный ста тысячами тонн сырой нефти, завершил переход к берегам Кубы, преодолев логистический кризис в условиях жесткого санкционного давления.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Службы мониторинга судов подтвердили нахождение танкера в акватории близ южного побережья острова, где судно готовится к постановке под разгрузку в терминале Матансаса. Операция проходит на фоне глубокого дефицита энергоносителей, с которым Гавана столкнулась в начале года после прекращения поставок из Мексики. Министерство транспорта России официально подтвердило доставку углеводородов, направленных на поддержку энергетической устойчивости Острова Свободы.

  • Энергетический ландшафт Карибского региона
  • Внешнеполитический маневр Вашингтона
  • Экономические последствия и санкционный комплаенс

«Российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу 100 000 тонн нефти», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Россия обсуждала с США поставку своей нефти на Кубу, заявил пресс-атташе кремля Дмитрий Песков.

Данная поставка демонстрирует устойчивость внешнеторговых цепочек даже в условиях, когда международные площадки вроде G7 демонстрируют глубокие трещины в консенсусе относительно давления на производителей. 

С конца марта США усилили правовое сопровождение блокады: Министерство финансов внесло Остров Свободы в стоп-лист, запрещающий любые транзакции с российскими нефтепродуктами. Тем не менее, нынешняя администрация Белого дома выбрала тактику сдержанного наблюдения, не препятствуя проходу судна без военного эскорта. 

"С точки зрения сырьевых рынков, мы наблюдаем формирование альтернативных коридоров. Когда Вашингтон пересматривает правила игры, в том числе через изменение финансовых инструментов контроля, рынок ищет способы обхода через долгосрочные межгосударственные контракты", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Несмотря на декларацию президента США о «незаинтересованности» в источнике поставок, юридическое поле остается крайне враждебным,  что делает текущую схему поставки «Анатолия Колодкина» крайне рискованной, и неизвестно, станут ли они системными. 

"В условиях, когда технологическая война с Китаем и перераспределения комплексов ПВО Patriot остаются для США первоочередными, энергетический вопрос на Кубе отходит на второй план в повестке реальных действий, оставаясь инструментом риторического давления", — пояснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Будут ли продолжены поставки после разгрузки? На текущий момент официальных контрактов на регулярные маршруты не озвучено, однако взаимодействие Москвы и Гаваны носит непрерывный характер. Как скажется на экономике США? Доставка нефти на Кубу не несет прямых рыночных угроз для США, однако создает прецедент ослабления эмбарго, который Вашингтон будет купировать точечными проверками транзакций.

Детали манёвра танкера «Анатолий Колодкин» подтверждают изменение структуры глобальных поставок: политическая воля государств теперь важнее традиционных морских страховых институтов, которые ранее диктовали условия навигации в чувствительных зонах мирового океана.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Новости спорта
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Садоводство, цветоводство
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Последние материалы
Нижний Новгород перекраивает логистику: автобусы изменят свои маршруты с 1 апреля
Квартиры массово хлынули на рынок аренды: один тип жилья запустил цепную реакцию
Смена курса на Севере: как обновленная карта медучреждений изменит жизнь в Коми
Гигант уходит с молотка: история краха торгового центра, который стал долговой петлёй в Сыктывкаре
Апрельский кошмар для метеозависимых: серия магнитных бурь накроет Самару
Квадратные метры в дефиците: почему новостройки в Коми стали исчезающим видом жилья
Отпуск станет ближе: Аэрофлот открывает новые горизонты для жителей Поволжья
Гарантийный талон не выдавали: почему Вселенная не распадается в пыль вопреки законам физики
Дроны на экспорт: Киев пытается превратить военный опыт в новый источник влияния
Вирус сбавляет обороты: в Ульяновской области зафиксировано снижение активности ОРВИ и гриппа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.