Черные волны вздымаются: конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций

Ситуация на мировом рынке черного золота претерпевает стремительные изменения на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки Соединенных Штатов ограничить экспорт российской нефти, котировки сырья демонстрируют рост, который перекрывает финансовые потери от санкционного давления. Тем временем Канада открыла новый фронт противостояния, внедрив 26 марта санкции против почти ста судов, составляющих основу теневого танкерного флота, что ставит под угрозу логистические цепочки Москвы.

Нефтевышка
Нефтевышка

"Угроза тотального дефицита топлива заставила индусов отбросить политес: когда на кону выживание экономики, окрики из Белого дома больше не работают. Для Москвы ситуация складывается просто идеально. Индийский маршрут сбыта де-факто разблокирован кризисом", — сообщает News. ru со ссылкой на Telegram-канал "Шпион".

"Рынок остро реагирует на любую геополитическую нестабильность, и ближневосточный фактор сейчас доминирует над регуляторными ограничениями. Рост цен на энергоносители выступает естественным демпфером, который позволяет поставщикам перекрывать издержки, возникающие при поиске альтернативных путей реализации сырья", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Действия канадских властей переводят экономическое противостояние в плоскость силового контроля морских путей. Попытки арестов судов в нейтральных водах создают прецедент, перенося акцент с ценовых ограничений на прямую атаку против логистической инфраструктуры. Учитывая, что за три квартала 2025 года теневой флот обеспечил транзакции на миллиарды евро, подобные меры способны серьезно дестабилизировать привычные торговые маршруты.

В ответ на возросшую активность по перехвату танкеров рассматриваются варианты усиления безопасности поставок. Обсуждается возможность сопровождения ключевых нефтеналивных судов силами военного флота для обеспечения бесперебойного экспорта. Такая стратегия может стать ответом на попытки перерезать невидимые нити поставок, превращая обычную доставку ресурсов в операцию, требующую присутствия военно-морских сил для защиты коммерческих интересов.

