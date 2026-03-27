Кредитная история в заложниках у банка: есть способ смыть пятно позора за чужие технические сбои

Вопрос распределения ответственности за несвоевременное погашение займа при ограничении доступа к банковским инструментам напрямую зависит от правомерности действий финансовой организации. В юридической практике ключевым фактором становится природа возникновения технического или административного препятствия.

Правовые аспекты и вина сторон

Если ограничение доступа к счету произошло в результате технического сбоя или ошибочного решения автоматизированных систем, финансовая организация обязана аннулировать начисленные пени. Вместе с тем при возникновении спорной ситуации клиенту необходимо документально подтверждать свои попытки совершить платеж альтернативными способами, сообщает Газета.Ru.

"В такой ситуации клиент вправе добиваться отмены штрафов, а также исправления данных в кредитной истории, если просрочка возникла не по его вине. Иная ситуация складывается, когда блокировка была законной. В таком случае обязанность своевременно вносить платежи по кредиту сохраняется за клиентом", — говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Рекомендации по управлению счетами

Стоит отметить, что для минимизации подобных рисков эксперты рекомендуют диверсифицировать денежные потоки и использовать разные счета для повседневных нужд и кредитных обязательств. В свою очередь, при получении крупных сумм желательно заранее информировать банк о происхождении средств во избежание срабатывания алгоритмов финансового мониторинга.

Для защиты своих интересов заемщикам следует оперативно вступать в письменную коммуникацию с кредитором сразу после обнаружения блокировки. В случае игнорирования законных требований потребителя целесообразно направить официальное обращение в надзорные органы для детального разбирательства в сложившихся обстоятельствах.