Билетов на всех не хватит: дефицит бортов заставляет авиакомпании делать непростой выбор

Российская гражданская авиация столкнулась с заметным сокращением объемов перевозок из-за постепенного выбытия иностранных воздушных судов из парка отечественных компаний. В условиях отсутствия новых поставок из-за рубежа нагрузка на имеющийся флот продолжает расти, что требует оперативных решений в логистической сфере.

Техническое состояние флота

Наблюдается устойчивый рост пассажирского спроса, который удается удовлетворять преимущественно за счет расширения географии прямых международных рейсов. Вместе с тем магистральные самолеты иностранного производства по-прежнему обеспечивают около 80 % всего пассажиропотока в стране, однако их обслуживание сталкивается с объективными сложностями. Дальнемагистральные борта со временем требуют капитального ремонта двигателей, который на данный момент не локализован внутри страны, что становится критическим фактором для стабильной эксплуатации инфраструктуры. Стоит отметить, что темпы естественного списания техники по возрасту опережают текущие возможности импортозамещения, создавая определенный дефицит провозных мощностей, сообщает Общественная служба новостей.

"Ситуация сейчас такова, что спрос на авиаперевозки, к счастью, растет, причем уже не первый год. Но пассажиропоток, к сожалению, статистически снижается. Потому что наши авиакомпании четыре года практически не получали новых самолетов, были буквально единицы", — говорит авиационный эксперт Роман Гусаров.

Перспективы отечественного авиастроения

В свою очередь, отраслевые ведомства планируют завершить испытания нескольких типов российских воздушных судов до конца текущего года, включая обновленные версии ближнемагистральных и региональных моделей. Ожидается, что после завершения проверок начнется серийное производство, однако выход на проектные мощности займет продолжительное время из-за сложности авиационных конвейеров. В случае возникновения острого дефицита на внутренних линиях регуляторы могут ограничить международные разрешения для перераспределения бортов на социально значимые маршруты. Впрочем, иностранные перевозчики из дружественных стран уже активно наращивают свое присутствие на рынке, частично компенсируя нехватку мест на популярных туристических направлениях.

Для сохранения стабильности сектора до 2030 года отрасли необходимо обеспечить максимальную сохранность текущего авиапарка при одновременном ускорении поставок новой техники. Подобная стратегия позволит сбалансировать предложение и растущие потребности населения в быстрых перемещениях по стране и за ее пределами.