Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов

Экономика

Российское правительство в настоящее время сосредоточено на обеспечении долгосрочной устойчивости государственной финансовой системы. Текущая деятельность профильных ведомств направлена на тщательную оценку возникающих вызовов и рисков, которые могут повлиять на экономическую стабильность страны.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятитысячные купюры

Баланс государственных финансов

Вместе с тем власти проводят уточнение среднесрочных прогнозов, что необходимо для принятия выверенных управленческих решений в бюджетной сфере. Стоит отметить, что утвержденные параметры на 2026 год предусматривают доходы в размере 40,283 триллиона рублей при планируемом дефиците на уровне 1,6% ВВП, сообщает rosbalt.ru.

"Вопрос долгосрочной устойчивости бюджета, то есть его сбалансированность. Сейчас мы уточняем среднесрочный прогноз и в зависимости от него будем готовить решение. Идет оценка объемов вызовов, с которыми мы столкнулись", — говорит министр экономического развития Максим Решетников.

Приоритеты развития и прогноз

В свою очередь, основной целью на ближайшую перспективу остается выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей до 2030 года. Дальнейшее развитие финансовой системы предполагает постепенное снижение дефицита и умеренный рост расходов, направленных на поддержку образования, инфраструктуры и цифровизации экономики.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.