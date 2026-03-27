40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов

Российское правительство в настоящее время сосредоточено на обеспечении долгосрочной устойчивости государственной финансовой системы. Текущая деятельность профильных ведомств направлена на тщательную оценку возникающих вызовов и рисков, которые могут повлиять на экономическую стабильность страны.

Баланс государственных финансов

Вместе с тем власти проводят уточнение среднесрочных прогнозов, что необходимо для принятия выверенных управленческих решений в бюджетной сфере. Стоит отметить, что утвержденные параметры на 2026 год предусматривают доходы в размере 40,283 триллиона рублей при планируемом дефиците на уровне 1,6% ВВП, сообщает rosbalt.ru.

"Вопрос долгосрочной устойчивости бюджета, то есть его сбалансированность. Сейчас мы уточняем среднесрочный прогноз и в зависимости от него будем готовить решение. Идет оценка объемов вызовов, с которыми мы столкнулись", — говорит министр экономического развития Максим Решетников.

Приоритеты развития и прогноз

В свою очередь, основной целью на ближайшую перспективу остается выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей до 2030 года. Дальнейшее развитие финансовой системы предполагает постепенное снижение дефицита и умеренный рост расходов, направленных на поддержку образования, инфраструктуры и цифровизации экономики.