Горючее в Волгограде бьёт рекорды: что творится с ценами и когда ждать потолок по бензину

Экономика

Ситуация на топливном рынке Волгограда характеризуется стремительным увеличением стоимости наиболее востребованных марок горючего на автозаправочных станциях города. Автомобилисты фиксируют изменение ценников практически в ежедневном режиме, что создает дополнительное финансовое давление на семейные бюджеты жителей региона.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Динамика стоимости топлива на АЗС

В ходе регулярного мониторинга зафиксировано, что литр бензина марки АИ-92 на некоторых станциях подорожал на 15 копеек, в то время как АИ-95 прибавил в цене сразу 82 копейки всего за несколько дней. Вместе с тем текущие показатели свидетельствуют о том, что стоимость литра на популярных заправках достигла 64,67 рубля для "второго" и 71,80 рубля для "пятого" бензина, сообщает novostivolgograda.ru.

"Сейчас можно говорить о том, что бурный рост цен уже начался. Думаю, можно ожидать, что к лету цены на бензин вырастут примерно на 6%. А до конца года — и на 10%", — говорит главный редактор журнала "Нефть и капитал" Владимир Бобылёв.

Прогноз и экономические факторы

Стоит отметить, что основными драйверами роста выступают увеличение акцизов с начала года и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. В свою очередь эксперты подчеркивают специфику российского ценообразования, где значительная часть стоимости литра приходится на налоговую составляющую, что делает внутренний рынок менее зависимым от колебаний мировых котировок нефти.

Дальнейшее развитие событий во многом будет определяться государственным регулированием и сезонным спросом в период летних отпусков. Несмотря на опасения некоторых потребителей увидеть ценники в районе 80 рублей, аналитики прогнозируют более умеренный рост, который по итогам года может составить около семи рублей за литр.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
