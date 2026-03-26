Подведены итоги диптех-трека Акселератора Газпромбанка

Газпромбанк подвел итоги первого конкурса наукоемких технологических проектов, проходившего в рамках акселерационной программы. Акселератор Газпромбанк.Тех был запущен Банком совместно с Фондом Сколково 26 августа 2025 года по трем направлениям: финтех, диптех и наука. В общей сложности в воронку конкурса "диптех" вошло 162 проекта из 31 региона Российской Федерации с запросом инвестиций в размере 20,5 млрд руб.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка is licensed under public domain
В ходе заключительного этапа конкурса 15 команд, дошедших до финала, получили возможность очно представить свои разработки членам жюри и экспертному сообществу — Фондам и инвестиционным партнерам Банка.

Проекты конкурсантов относятся к пяти приоритетным для Банка технологическим программам: новые материалы и химия; экономика данных и цифровая трансформация; новые технологии сбережения здоровья; технологическое обеспечение биоэкономики; средства производства и автоматизации.

Во вступительном слове к открытию конкурса заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс отметил: "Для достижения технологического лидерства необходима системная связка науки, капитала и индустрии. Задача Газпромбанка — помогать перспективным командам проходить путь от знания и инженерной компетенции к реальным производственным цепочкам, востребованным решениям и новым рынкам. Мы видим в этом важный вклад в формирование технологического суверенитета страны".

По итогам питч-сессий члены жюри выбрали проекты наиболее перспективные проекты для дальнейшей проработки, и их команды продолжат взаимодействие с потенциальными инвесторами в целях потенциального сотрудничества и привлечения финансирования.

Среди финалистов конкурса:

  • разработчик промышленных лазерных комплексов для термоупрочнения деталей и повышения ресурса оборудования;
  • проект по разработке инновационных антикоррозийных и противообрастающих покрытий для промышленного применения;
  • проект по разработке и производству анализаторов, способных в режиме реального времени определять элементный состав сырья и материалов на основе метода меченых нейтронов;
  • проект по комплексной автоматизации буровзрывных работ для предприятий горнорудной отрасли;
  • проект в рамках которого разрабатывается отечественное ПО для мониторинга процессов строительства, логистики и производств на базе компьютерного зрения и анализа данных;

Приз зрительских симпатий получил проект по производству беспроводных эндоскопических камер, применяемых в медицине.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

