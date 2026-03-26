Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина

Экономика » Сырье » Нефть

Турецкий танкер с российской нефтью атакован БПЛА у Босфора: эксперты предупреждают о рисках для всей логистической архитектуры региона.

Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море
Фото: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru
  • Хронология инцидента
  • Геополитические последствия атаки
  • Риски для "теневого флота"

Инцидент с судном Altura, перевозившим 1 млн баррелей нефти Urals из Новороссийска, ставит вопрос о безопасности морских коридоров. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу подтвердил «внешнее вмешательство»: удар пришелся в машинное отделение, что указывает на попытку обездвижить танкер. Инцидент произошел на фоне того, как Россия переосмысливает логистику поставок из-за турбулентности на Ближнем Востоке.

Эксперты сессии: Александр Роджерс (военный аналитик), Игорь Юшков (ведущий эксперт ФНЭБ), Алексей Анпилогов (энергетический обозреватель).

Игорь Юшков отмечает: «Атаки на танкеры — это попытка перекрыть нефтяной клондайк России через дестабилизацию страхового рынка. Если риски вырастут, спрос на нашу нефть останется высоким, но стоимость фрахта станет заградительной».

Ситуация осложняется тем, что мировые рынки крайне чувствительны к любым сбоям в проливах — фьючерсы мгновенно реагируют на угрозу поставок. Аналитики опасаются зеркальных мер, учитывая, что Будапешт уже пересматривает транзит газа, а фрагментация интернета и логистики становится новой нормой.

Главный вызов: предотвращение разливов нефти вблизи Босфора. Экологическая катастрофа в данном районе была бы катастрофичной для турецкой экономики.

Подобные атаки подчеркивают уязвимость инфраструктуры, которая ранее считалась защищенной коммерческим правом. 

Кто стоит за атакой? Официально Анкара ведет следствие, однако эксперты проводят параллели с предыдущими инцидентами в Черном море. В некоторых сообщениях и среди военных аналитиков высказываются предположения о причастности Украины, поскольку танкер перевозил российскую нефть и находится под западными санкциями. Ранее Украина уже брала на себя ответственность за удары по судам так называемого «теневого флота» России в Черном море.

Есть ли угроза глобальной экономике? Масштабный рост цен на энергоносители возможен при систематических угрозах танкерампока такого не наблюдается.

