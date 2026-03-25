Эпоха офисного планктона уходит: реальный сектор экономики начал платить рабочим больше министров

Экономика

Рынок труда в Ставропольском крае демонстрирует стремительный рост зарплатных предложений, при этом медианный дохoд жителей региона достиг отметки в 60,5 тысячи рублей. Наиболее высокие показатели вознаграждения зафиксированы в административном секторе, транспортной логистике и сфере услуг для частных домохозяйств.

Фото: pixabay.com by Ray_Shrewsberry is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Трансформация зарплатных ожиданий

Вместе с тем в топ высокооплачиваемых отраслей вошли топ-менеджмент и автомобильный бизнес, где предложения работодателей стабильно превышают стотысячный порог. Стоит отметить, что в отдельных рабочих специальностях наблюдаются уникальные пиковые значения: например, предложения для квалифицированных сварщиков могут достигать 314 тысяч рублей, сообщает сайт newstracker.ru.

"Происходит трансформация рынка труда на фундаментальном уровне. Привычные представления о профессиях, которые высоко оплачиваются, меняются. Долгое время в приоритете были так называемые "белые воротнички", однако сегодня они уступают тем, кто обладает востребованностью в реальных секторах экономики", — говорит доцент СКФУ Оксана Мухорьянова.

Дефицит кадров в реальном секторе

В свою очередь, эксперты подчеркивают, что структура востребованности кадров пересобирается с учетом острого дефицита специалистов с практическими навыками. В текущих условиях наличие узкой квалификации в строительстве или промышленности позволяет претендовать на доход, значительно превышающий средние значения по региону.

Актуальные данные кадровых платформ подтверждают перекос в сторону рабочих специальностей, где маляры и монолитчики получают предложения на уровне управленческого звена. Процесс изменения приоритетов работодателей свидетельствует о том, что профессионализм и опыт в реальном производстве становятся ключевыми факторами финансового успеха на Ставрополье.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
