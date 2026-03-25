Умный город среди вечных льдов: новая стройка обещает превратить окраину в научный плацдарм в Архангельске
Ботаника на подоконнике уходит в прошлое: агробизнес и цифровые грядки захватывают классы Валдая
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте

Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар

Экономика » Сырье » Газ

Будапешт прекращает транзит транзит газа на Украину, переориентируя запасы на внутреннее хранение из-за угроз инфраструктуре.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
  • Энергетический суверенитет или санкционное давление?
  • Цифры зависимости и рыночные риски.
  • Мнение экспертов о будущем коридора.

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил в соцсети о "постепенном" прекращении поставок газа на Украину, объяснив это решение необходимостью обеспечения национальной безопасности Венгрии. Премьер подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры, включая газопровод "Южный поток" (подробнее о логистике маршрутов), находятся под угрозой поражения украинскими БПЛА, что вынуждает правительство заполнять собственные ПХГ, а не украинские мощности.

Венгрия получает основной объем газа от "Газпрома" по долгосрочным контрактам через трубопровод "Турецкий поток" (через Сербию). Соответственно, физически в трубы, ведущие в Украину, поступает именно российский газ.

Анализ ситуации экспертами: 1. Алексей Миллер: "Рынок перераспределяется в пользу тех, кто контролирует физические потоки ресурсов". 3. Елена Панфилова: "Смена приоритетов Будапешта коррелирует с общей нестабильностью планов Брюсселя в энергетике".
Показатель Значение (2025)
Доля импорта Украины через Венгрию 46%
Объем транзита (млрд м³) 2,9
Зависимость от поставок газа из Венгрии большая. Это не только энергетический, но и мощный финансовый удар, так как Украине придется искать более дорогой газ на западных рынках (в Германии или Норвегии). По сути, это решение ставит под удар стабильность цен на базовые товары в Украине, зависящих от промышленной энергогенерации. Параллельно в ЕС обостряются споры по кредиту в 90 млрд евро, судьба которого остается подвешенной после недавних дебатов по реформе социальной защиты в странах-союзниках.
  • Почему это происходит сейчас? Орбан использует энергетический рычаг на фоне споров вокруг поврежденного нефтепровода "Дружба", судьба которого схожа с нестабильностью в Ормузском проливе. Перед парламентскими выборами 12 апреля это даст ему голоса избирателей, которые поддерживают низкие платежи за коммунальные услуги.
Стагнация энергетических поставок — это лишь часть глобального тренда, где страх перемен в торговле и производстве замедляет рыночный рост, вынуждая игроков играть на "выживание".
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Мир. Новости мира
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Наука и техника
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Одна ошибка перед визитом к врачу мешает поставить точный диагноз: многие делают это не задумываясь
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Гибель ученых похоронила шансы США в гонке с Россией: началась битва за абсолютную власть
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Тишина, которая стоит дороже золота: почему глухая деревня покорила мировой туризм
На бумаге рост, а в кармане дыра: загадочное исчезновение налогов происходит на глазах у чиновников Карелии
Спортивный характер в серийной обертке: раскрыты параметры новой линейки от АвтоВАЗа
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Детство в шаговой доступности: огромный сад с бассейном закрыл потребность семей в Шушарах
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
