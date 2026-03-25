Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар

Будапешт прекращает транзит транзит газа на Украину, переориентируя запасы на внутреннее хранение из-за угроз инфраструктуре.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Энергетический суверенитет или санкционное давление?

Цифры зависимости и рыночные риски.

Мнение экспертов о будущем коридора.

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил в соцсети о "постепенном" прекращении поставок газа на Украину, объяснив это решение необходимостью обеспечения национальной безопасности Венгрии. Премьер подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры, включая газопровод "Южный поток" (подробнее о логистике маршрутов), находятся под угрозой поражения украинскими БПЛА, что вынуждает правительство заполнять собственные ПХГ, а не украинские мощности.

Венгрия получает основной объем газа от "Газпрома" по долгосрочным контрактам через трубопровод "Турецкий поток" (через Сербию). Соответственно, физически в трубы, ведущие в Украину, поступает именно российский газ.

Показатель Значение (2025) Доля импорта Украины через Венгрию 46% Объем транзита (млрд м³) 2,9

Почему это происходит сейчас? Орбан использует энергетический рычаг на фоне споров вокруг поврежденного нефтепровода "Дружба", судьба которого схожа с нестабильностью в Ормузском проливе. Перед парламентскими выборами 12 апреля это даст ему голоса избирателей, которые поддерживают низкие платежи за коммунальные услуги.