Будапешт отказывается от поставок газа Украине, чем наносит ей мощный финансовый удар

Будапешт прекращает транзит транзит газа на Украину, переориентируя запасы на внутреннее хранение из-за угроз инфраструктуре.
Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил в соцсети о "постепенном" прекращении поставок газа на Украину, объяснив это решение необходимостью обеспечения национальной безопасности Венгрии. Премьер подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры, включая газопровод "Южный поток" (подробнее о логистике маршрутов), находятся под угрозой поражения украинскими БПЛА, что вынуждает правительство заполнять собственные ПХГ, а не украинские мощности.
Венгрия получает основной объем газа от "Газпрома" по долгосрочным контрактам через трубопровод "Турецкий поток" (через Сербию). Соответственно, физически в трубы, ведущие в Украину, поступает именно российский газ.Анализ ситуации экспертами: 1. Алексей Миллер: "Рынок перераспределяется в пользу тех, кто контролирует физические потоки ресурсов". 3. Елена Панфилова: "Смена приоритетов Будапешта коррелирует с общей нестабильностью планов Брюсселя в энергетике".
|Показатель
|Значение (2025)
|Доля импорта Украины через Венгрию
|46%
|Объем транзита (млрд м³)
|2,9
