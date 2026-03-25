Совкомбанк улучшает условия по ипотеке

Экономика

Совкомбанк с 25 марта 2026 года улучшает условия по ключевым ипотечным программам и вводит процентные ставки в зависимости от размера первоначального взноса. Изменения коснулись кредитов на приобретение недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке.

При соблюдении регулярного оборота по карте "Халва" (то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, в течение всего срока кредитования) при покупке квартиры, апартаментов или таунхауса в новостройке минимальная процентная ставка составит 18,99% при первоначальном взносе от 50,01%. При взносе от 30,01% до 50% ставка составляет 19,49%, а при взносе от 20,01% до 30% — 19,99%.

По программе приобретения недвижимости на вторичном рынке с "Халвой" самая низкая ставка в 18,99% годовых применяется при взносе свыше 50% от стоимости жилья. Если первоначальный взнос находиться в пределах от 15% до 49,99%, ставка составляет 19,99%.

Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам — 50 миллионов рублей, срок — до 30 лет. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

Также банк вводит новые условия по программе рефинансирования ипотечного кредита. Для квартиры или апартаментов ставка от 19,49% годовых. Условия рефинансирования для дома с земельным участком и коммерческой недвижимости остаются без изменений.

ПСК на момент заключения договора составляет от 20,770% до 24,849%. Подробнее об ипотечных программах банка здесь.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
