Скот исчезает быстрее вируса: 15 регионов накрыла волна изъятия, от которой не скрыться

Государственное управление в аграрном секторе сегодня напоминает работу хирурга, который вместо удаления опухоли отсекает всю конечность. Ситуация в Новосибирской области и еще 14 регионах — это не просто ветеринарный инцидент. Это стресс-тест системы управления биологическими рисками. Мы видим, как административный ресурс превращает санитарную меру в карательный инструмент. Логика регулятора понятна: локализовать инфекцию любой ценой. Но цена оказалась слишком высокой — демонтаж малого агробизнеса.

Фото: Own work by Colleenpatrickgoudreau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Корова

Масштаб изъятия: операционная логика или зачистка рынка

Уничтожение 100 тысяч голов скота принесло убытков на 1,5 млрд рублей. Регулятор действует в режиме пожарной команды. Есть очаг — есть тотальная зачистка. Проблема в том, что "инструментарий" Россельхознадзора в данном случае не учитывает долгосрочную экономическую устойчивость. Фермеры сообщают о принудительном изъятии животных без предварительных лабораторных подтверждений. Это нарушение базовых правил администрирования. Скорость подменила качество контроля. Система выбрала путь наименьшего сопротивления: нет субъекта — нет инфекции.

"Механическое исполнение инструкций без учета специфики конкретного хозяйства уничтожает инвестиционный климат в АПК. Мы видим явный перекос в сторону крупнейших игроков, чья безопасность обеспечена не только заборами, но и лоббистским ресурсом", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Когда под нож идут элитные герефорды КФХ, а гигантские племзаводы остаются в "белой зоне", возникает вопрос о прозрачности стандартов. Администрирование рисков должно быть единым для всех. Иначе мы получаем перегрев социальной напряженности и деградацию малых форм хозяйствования. Это горькое лекарство от пастереллёза может вызвать летальный исход для всей деревни. Чиновники рапортуют о 19 днях тишины. Но это тишина кладбища, а не здорового производства.

Эпидемиологический фильтр: почему горит частный сектор

Пастереллёз — это маркер. Болезнь выявила дефекты в системе оборота кормов. Вирус не телепортируется, его перевозят. Распространение инфекции на 15 регионов свидетельствует о провале входного контроля на комбикормовых заводах. Используемая терминология "точечная локализация" — лишь способ скрыть системную проблему. Признать масштаб — значит закрыть экспортные коридоры. Поэтому удар наносят по "тылу" — частнику, который не может ответить судебным иском.

Тип хозяйства Статус защиты Малые КФХ и ЛПХ Низкий (мишень для оперативных служб) Агрохолдинги Высокий (административный и финансовый щит)

Компенсации в 50% от рыночной стоимости — это не поддержка, а конфискация. В рыночной экономике такие действия регулятора называются дефолтом доверия. Если государство изымает актив в общественных целях, оно обязано гарантировать реструктуризацию убытков. Без адекватных выплат мы получим массовое банкротство физлиц в сельских территориях.

"Юридически изъятие скота без зафиксированных актов экспертизы — это прямое нарушение прав собственности. Фермеры имеют право оспаривать размер компенсаций, если они не покрывают рыночную стоимость и упущенную выгоду", — подчеркнула юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Продовольственная безопасность как вопрос национальной обороны

С точки зрения институциональной экономики, высокая ставка на монополизацию агросектора — это риск. Один крупный комплекс — это концентрация капитала и продовольствия в одной географической точке. Уязвимость такой системы запредельна. Рассредоточенные подворья — это и есть "облачное хранилище" еды для страны. Удалить этот слой — значит сделать продовольственную безопасность хрупкой. Мы ломаем механизм, который работал веками, ради удобства цифрового учета в системе "Меркурий".

"При банкротстве малых хозяйств из-за карантинных мер возникает цепная реакция: невыплаты по кредитам, деградация сельской инфраструктуры. Это прямой путь к санации целых районов, но спасать их будет некому", — объяснила юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Необходимо пересмотреть протоколы реагирования. Вместо "зачистки" — адресная терапия и страхование рисков. Государство должно стать не инквизитором, а страховщиком. Иначе "коровья бойня" станет шаблоном для уничтожения любой неугодной структуры под предлогом санитарного комплаенса. Нам нужна прозрачность, а не ОМОН на фермах. Экономика выдержит высокую ключевую ставку, но она не выдержит дефицита базового продукта из-за ошибок администрирования.

Ответы на популярные вопросы о ветеринарном контроле

Почему компенсации выплачиваются не в полном объеме?

Методика оценки часто базируется на средних статистических ценах прошлого периода, которые не учитывают текущую инфляцию и сортовые качества скота.

Можно ли отказаться от изъятия скота?

В условиях введенного режима ЧС или карантина отказ влечет административную и уголовную ответственность. Однако вы вправе требовать фиксации всех процедур на видео и предоставления актов анализов.

Как работает система "Меркурий" в таких условиях?

Она блокирует перемещение продукции из зон риска автоматически. Это цифровой занавес, который невозможно обойти без участия ветеринарных инспекторов.

