Карта больше не спрячет доходы: финансовые потоки между людьми станут открытой книгой для контроля

Российские власти рассматривают возможность расширения полномочий налоговой службы в части контроля за финансовыми операциями граждан. Предложенные изменения направлены на автоматизацию обмена данными между Центробанком и ФНС для выявления систематических неоплаченных доходов.

Механизмы государственного мониторинга

Согласно новой инициативе, регулятор сможет передавать фискальным органам детальную информацию о транзакциях между физическими лицами при срабатывании определенных критериев риска. В свою очередь, это затронет тех граждан, чьи поступления на карты могут быть расценены как маскировка коммерческой деятельности. Стоит отметить, что реализация законопроекта обеспечит полную прозрачность движения средств на банковских счетах, сообщает Om1 Новосибирск.

"Суть закона — обмен информацией между ФНС и центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет", — говорит экс-депутат Госдумы Вера Ганзя.

Экономические риски и реакция бизнеса

Вместе с тем, эксперты предупреждают о возникновении дополнительных бюрократических сложностей для рядовых пользователей банковских услуг. Усиление контроля за движением капитала и борьба за обеление экономики могут привести к тому, что дополнительные налоговые издержки бизнеса будут заложены в конечную стоимость товаров. Подобное развитие событий создаст предпосылки для нового витка инфляционного давления на потребительском рынке.

Новые меры фискального контроля неизбежно изменят привычные модели денежных расчетов внутри страны. Ожидается, что адаптация к регламентам потребует от граждан более тщательного документального подтверждения некоммерческих переводов. Дальнейшее усиление администрирования станет ключевым фактором трансформации финансового сектора в ближайшие годы.