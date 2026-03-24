Сладкий рекорд бьёт все прогнозы: российские десерты захватывают прилавки в десятках стран мира

Российская Федерация установила исторический максимум по объему экспортных поставок сахаристых изделий в денежном эквиваленте по итогам прошедшего года. Суммарная выручка производителей от реализации продукции на международном рынке достигла отметки в 258 миллионов долларов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладости

Расширение рынков сбыта кондитерской продукции

Основными потребителями российских сладостей остаются государства ближнего зарубежья, среди которых лидируют Белоруссия и Казахстан, закупившие товаров на 77 и 71 миллион долларов соответственно. Вместе с тем отечественные предприятия активно осваивают новые направления, включая поставки в Бахрейн и Албанию, а также возобновление торговых отношений с партнерами из Индии и Ливии. Стоит отметить, что общий объем экспортируемых товаров в натуральном выражении превысил 84 тысячи тонн, сообщает rosbalt.ru.

"Россия в 2025 году увеличила экспорт сахаристых кондитерских изделий на 13% и получила почти 258 млн долларов", — говорит представитель профильного центра Максим Белоусов.

Факторы роста несырьевого экспорта

Позитивная динамика в отрасли обусловлена развитием внутреннего производства и эффективной реализацией государственных программ поддержки логистики. В свою очередь, стабильный спрос на российские сладости более чем в 85 странах мира позволяет экспертам прогнозировать дальнейшее укрепление позиций отрасли в структуре несырьевого экспорта страны. Дальнейшее развитие сегмента планируется за счет усиления маркетинговых активностей и расширения присутствия на рынках стран дальнего зарубежья.

Успешные показатели отрасли свидетельствуют о высоком качестве продукции, которая становится все более конкурентоспособной на глобальном уровне. Подобная тенденция способствует диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.