Офисные кресла пустуют сознательно: найм замер из-за страха перемен и отсутствия амбиций

Российский рынок труда перешел в специфическую фазу стагнации, которая характеризуется взаимным отказом сторон от активных действий. Текущие условия сформировали ситуацию, при которой привычные механизмы найма временно утратили свою эффективность.

Формирование новой модели взаимодействия

Работодатели и соискатели одновременно заняли выжидательную позицию, что привело к снижению темпов закрытия вакансий в большинстве ключевых отраслей. Стоит отметить, что компании предпочитают откладывать масштабное расширение штата из-за отсутствия новых крупных проектов, а специалисты не готовы рисковать текущей стабильностью ради неопределенных перспектив, об этом сообщает Газета.Ru.

"Сегодня работодатели не диктеют правила игры, ведь у многих компаний просто недостаточно новых проектов, чтобы активно нанимать и формировать жесткие условия. Но и кандидаты не спешат соглашаться на первое попавшееся предложение — они предпочитают ждать более понятной и стабильной ситуации", — говорит управляющий партнер кадровой компании Владислав Быханов.

Рост платформенной экономики и автоматизация

Вместе с тем на фоне общего замедления классического сектора наблюдается стремительное развитие альтернативных форм трудоустройства. Фриланс-платформы и проектная работа становятся для миллионов специалистов приоритетными, в свою очередь бизнес начинает активно внедрять автоматизированные системы и алгоритмы искусственного интеллекта для снижения зависимости от кадрового дефицита.

Дальнейшая адаптация рынка неизбежно приведет к закреплению гибридных моделей работы и усилению роли краткосрочных контрактов. Фактически предприниматели уже сейчас перестраивают стратегии управления персоналом, ориентируясь на гибкость и оптимизацию внутренних процессов в условиях неопределенности.