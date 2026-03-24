Парад брендов окончен: привычные банкоматы уступают место единой национальной сети устройств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Банковская система России входит в фазу жесткой рационализации. Эпоха "парада брендов" на фасадах банкоматов подходит к концу. Центральный Банк через структуры "Росинкаса" запускает национальную сеть независимых терминалов. Это не просто смена дизайна — это демонтаж избыточных операционных издержек. Финансовый сектор перегрет тратами на логистику наличности, и регулятор выписывает рецепт в виде White Label инфраструктуры.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Прощайте, синие, зеленые и красные: логика унификации

На начало 2026 года в стране осталось 138 тысяч работающих устройств. Это исторический минимум. Банки агрессивно режут нерентабельные косты. Железо стареет. Импортные запчасти дороги. Содержание терминала в малом городе превращается в благотворительность, на которую акционеры больше не согласны. Решение — "белые" банкоматы. Оператором выступает "Росинкас", получивший статус критической инфраструктуры. Это институциональный ответ на дефицит физического присутствия банков в регионах.

"Рентабельность классического банкомата сегодня стремится к нулю. Модель White Label позволит снизить инвестиционную нагрузку на капитал банков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для клиента исчезает понятие "чужой" банкомат. Система превращается в единую платформу. Снятие и внесение наличных без комиссий становится базовым стандартом, а не привилегией. Это гомогенизация рынка: банки конкурируют качеством софта и продуктов, а не количеством железа на квадратный километр. Стабильность системы теперь зависит не от маркетинговых бюджетов, а от надежности государственного оператора.

Параметр Экономический эффект
Затраты банков Снижение на 30% через сервисную модель
Доступность наличности Рост в удаленных поселениях за счет общего покрытия

Инкассаторы выходят на тропу сервиса

"Росинкас" меняет амплуа. Из перевозчиков ценностей они превращаются в полноценных сервис-провайдеров. Это классическая вертикальная интеграция. Поскольку логистические цепочки уже выстроены, а центры обработки наличности функционируют, добавление администрирования самих аппаратов — логичный шаг. Банкам выгоднее платить за "подписку" на сеть, чем содержать собственные ремонтные бригады и службы безопасности.

"Мы видим переход финансового сектора на аутсорсинг инфраструктуры. Это высвободит ликвидность для кредитования реального сектора", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Прозрачность администрирования через единого оператора упрощает финмониторинг. Каждая операция проходит через сито жестких стандартов безопасности ЦБ. Технократический подход требует, чтобы инфраструктура была независима от колебаний рыночной конъюнктуры отдельных частных банков. "Белая" сеть станет фундаментом, который не "ляжет" при сбоях в работе коммерческого сегмента.

Цифровой рубль и старая добрая наличность

Объем наличных в обращении перевалил за 20 триллионов рублей. Цифровизация — наш фетиш, но реальность требует физического носителя. Проект "белых" банкоматов создается с прицелом на интеграцию с цифровым рублем. Это будет хаб, где байты превращаются в купюры. Пилот в Тамбовской области доказал жизнеспособность модели. В условиях санкционного давления и санкций на ПО, унифицированное "железо" легче защитить и масштабировать.

"Единая сеть снижает операционные риски для всей банковской системы. Это вопрос устойчивости платежного оборота", — объяснил в комментарии для Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Инвестиционный климат требует стабильности. Когда банки уходят из малых городов, это создает социальное напряжение. "Белый" банкомат — это социальный контракт между государством и гражданином: доступ к деньгам гарантирован независимо от бизнес-плана вашего банка. Нас ждет время, когда логотип на карте перестанет определять маршрут до ближайшего терминала.

Почему банкоматы называются "белыми"?

Термин происходит от бизнес-модели White Label. Устройство принадлежит оператору инфраструктуры, а не банку, и не несет на себе брендинга конкретной кредитной организации.

Будет ли комиссия при снятии денег с карт разных банков?

Заявленная цель проекта — обеспечить бесшовную среду. Предполагается, что базовые операции (снятие, баланс) будут бесплатными для всех держателей российских карт.

Кто будет обслуживать эти устройства в случае поломки?

Всю техническую поддержку, инкассацию и охрану берет на себя "Росинкас". Банки лишь арендуют мощности этой сети для своих клиентов.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.