Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность

Нефтяной сектор Югры столкнулся с серьезными финансовыми вызовами после публикации годовой отчетности одного из крупнейших игроков рынка. Корпорация зафиксировала резкий переход от прибыли к значительным потерям на фоне геополитической трансформации и пересмотра зарубежного портфеля.

Финансовые показатели и списание активов

Согласно обнародованным данным, чистый убыток компании по итогам года превысил один триллион рублей, что стало следствием обнуления стоимости иностранных подразделений. Вместе с тем, операционные расходы предприятия продемонстрировали рост на 5,5%, а затраты на логистику увеличились более чем на 10%, сообщает muksun.fm.

"Лукойл на бумаге списал стоимость зарубежных активов. То есть они считают, что их как бы нет, поэтому их стоимость не учитывают у себя на балансе. Но сделки по продаже активов не было", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Влияние на налоговую нагрузку

Стоит отметить, что текущая ситуация на рынке сырья характеризуется резким ростом стоимости марки Urals, которая в моменте обогнала мировые эталоны. В свою очередь, эксперты предупреждают о возникновении налоговой ловушки, так как основная часть сверхприбыли от дорогой нефти будет изъята государством через механизмы НДПИ.

Дальнейшее развитие ситуации в ХМАО будет зависеть от способности компании оптимизировать внутренние издержки и завершить сделки по реализации иностранного имущества. Вероятное сокращение инвестиционных программ в геологоразведку может стать вынужденной мерой для стабилизации баланса. Прогноз на ближайшие кварталы остается сдержанным из-за высокого санкционного давления и необходимости адаптации к новым фискальным условиям.