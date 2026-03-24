Смартфон крадет первые фразы: какая привычка превращает общение ребенка в набор простых звуков
Скрип немецких колёс в русской степи: старая повозка подарила имя современным гигантам дорог
Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат
Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было
Аукцион тщеславия на Госуслугах: выбор эффектных номеров для авто становится доступным для всех
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки

Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность

Экономика

Нефтяной сектор Югры столкнулся с серьезными финансовыми вызовами после публикации годовой отчетности одного из крупнейших игроков рынка. Корпорация зафиксировала резкий переход от прибыли к значительным потерям на фоне геополитической трансформации и пересмотра зарубежного портфеля.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Финансовые показатели и списание активов

Согласно обнародованным данным, чистый убыток компании по итогам года превысил один триллион рублей, что стало следствием обнуления стоимости иностранных подразделений. Вместе с тем, операционные расходы предприятия продемонстрировали рост на 5,5%, а затраты на логистику увеличились более чем на 10%, сообщает muksun.fm.

"Лукойл на бумаге списал стоимость зарубежных активов. То есть они считают, что их как бы нет, поэтому их стоимость не учитывают у себя на балансе. Но сделки по продаже активов не было", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Влияние на налоговую нагрузку

Стоит отметить, что текущая ситуация на рынке сырья характеризуется резким ростом стоимости марки Urals, которая в моменте обогнала мировые эталоны. В свою очередь, эксперты предупреждают о возникновении налоговой ловушки, так как основная часть сверхприбыли от дорогой нефти будет изъята государством через механизмы НДПИ.

Дальнейшее развитие ситуации в ХМАО будет зависеть от способности компании оптимизировать внутренние издержки и завершить сделки по реализации иностранного имущества. Вероятное сокращение инвестиционных программ в геологоразведку может стать вынужденной мерой для стабилизации баланса. Прогноз на ближайшие кварталы остается сдержанным из-за высокого санкционного давления и необходимости адаптации к новым фискальным условиям.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Мир. Новости мира
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Наука и техника
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Бунт в американских казармах: солдаты Трампа отказались умирать ради чужих амбиций в Иране
Последние материалы
Скрип немецких колёс в русской степи: старая повозка подарила имя современным гигантам дорог
Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат
Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров
Отпуск сорвался в один миг: куда россияне срочно улетают вместо Дубая
Овощной атлант весом в 650 граммов: один плод кормит всю семью, пока соседи собирают пластмассу
Невидимый убийца трансмиссии: как безобидный стиль вождения незаметно превращает вариатор в лом
Блеск без покрытия: главная опасность открытого пространства в современной квартире
Печень не читает этикетки: в чем на самом деле нуждается организм для долгой и активной жизни
Три минуты до идеала: копеечное содержимое женской косметички, которое стирает седину на корню
Кошачий код доступа: почему питомец уходит от ласки и как вернуть его доверие без лишней суеты
