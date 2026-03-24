Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат

Российские потребители начали активно использовать методику планирования бюджета "6 к 1", которая позволяет систематизировать походы в магазины и снизить финансовую нагрузку. Данный способ предполагает четкое распределение категорий продуктов перед посещением супермаркета для исключения спонтанных покупок.
Суть системы заключается в предварительном анализе имеющихся дома запасов и формировании списка на основе конкретных продуктовых групп. Вместе с тем, эксперты рекомендуют проводить ревизию холодильника и шкафов до составления перечня товаров, чтобы избежать дублирования позиций и порчи продуктов. Стоит отметить, что такой подход помогает сделать меню на неделю более предсказуемым и сбалансированным, о чем сообщает Газета. Ru.
"В основе метода лежит условная формула, по которой на неделю выбирают шесть овощей, пять фруктов, четыре источника белка, три крахмалистых продукта, два соуса и одну приятную покупку для себя. В качестве примера это могут быть огурцы, помидоры, морковь, перец, шампиньоны и брокколи, а также яблоки, бананы, груши, апельсины и манго. При этом список не является жестким правилом: его нужно менять с учетом того, что уже есть дома, какие продукты сейчас в сезоне и какие предложения действуют в магазинах", — говорит финансовый консультант Ольга Матвеева.
Важную роль в данной стратегии играет учет сезонности товаров и использование бонусных программ лояльности. В свою очередь, гибкость системы позволяет адаптировать стандартный набор продуктов под текущие акции в торговых сетях, что значительно сокращает итоговый чек. Регулярное следование правилу "6 к 1" способствует формированию устойчивых потребительских привычек и делает семейные расходы на питание полностью прозрачными.
