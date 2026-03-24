Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров

Российские потребители могут столкнуться с резким изменением ценовой политики на крупнейших онлайн-платформах страны. Ожидаемые законодательные нововведения предполагают ограничение возможностей площадок самостоятельно корректировать стоимость представленной продукции.

Изменение ценовой политики

Новые правила могут полностью передать механизмы формирования стоимости в руки непосредственных продавцов. Вместе с тем Минпромторг стремится уравнять условия ведения бизнеса для классического ритейла и цифровых площадок, что неизбежно ведет к пересмотру текущих маркетинговых стратегий. Стоит отметить, что в среднесрочной перспективе отсутствие субсидируемых дисконтов приведет к тому, что товары на маркетплейсах заметно подорожают, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Прогнозы для потребителей

"Цена будет увеличена на 10-50% в зависимости от товара. К примеру, мы берем смартфон, который стоит несколько сотен тысяч рублей, а есть товар стоимостью ниже 1 тыс. рублей. В процентном соотношении для каждого из них стоимость будет увеличена", — говорит кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

В свою очередь, эксперты подчеркивают прямую зависимость финального ценника от категории выбранного изделия и логистических издержек поставщика. Отсутствие внешнего регулирования скидок со стороны платформ заставит продавцов закладывать все риски в базовую стоимость продукции. В конечном итоге адаптация рынка к новым регуляторным условиям приведет к установлению баланса, однако первичный рост цен станет серьезным испытанием для покупательской способности граждан.