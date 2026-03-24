Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошелёк больше не худеет на кассе: золотая формула похода в магазин избавляет от лишних трат
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было
Аукцион тщеславия на Госуслугах: выбор эффектных номеров для авто становится доступным для всех
Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам
Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки
Хуже капризного ребенка: 5 пород кошек, которые сведут с ума навязчивостью и жаждой внимания
Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент
Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали

Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров

Экономика

Российские потребители могут столкнуться с резким изменением ценовой политики на крупнейших онлайн-платформах страны. Ожидаемые законодательные нововведения предполагают ограничение возможностей площадок самостоятельно корректировать стоимость представленной продукции.

Новые правила могут полностью передать механизмы формирования стоимости в руки непосредственных продавцов. Вместе с тем Минпромторг стремится уравнять условия ведения бизнеса для классического ритейла и цифровых площадок, что неизбежно ведет к пересмотру текущих маркетинговых стратегий. Стоит отметить, что в среднесрочной перспективе отсутствие субсидируемых дисконтов приведет к тому, что товары на маркетплейсах заметно подорожают, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Прогнозы для потребителей

"Цена будет увеличена на 10-50% в зависимости от товара. К примеру, мы берем смартфон, который стоит несколько сотен тысяч рублей, а есть товар стоимостью ниже 1 тыс. рублей. В процентном соотношении для каждого из них стоимость будет увеличена", — говорит кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

В свою очередь, эксперты подчеркивают прямую зависимость финального ценника от категории выбранного изделия и логистических издержек поставщика. Отсутствие внешнего регулирования скидок со стороны платформ заставит продавцов закладывать все риски в базовую стоимость продукции. В конечном итоге адаптация рынка к новым регуляторным условиям приведет к установлению баланса, однако первичный рост цен станет серьезным испытанием для покупательской способности граждан.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Домашние животные
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
США и Канада. Новости и аналитика
Смертельный код доступа: череда смертей среди элиты оборонного сектора США начала вызывать вопросы
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью

Владельцы небольших участков часто совершают ошибку, пытаясь заполнить каждый метр, но существует метод, позволяющий создать ощущение простора и роскоши.

Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Пепел на взлетной полосе: иранский удар накрыл израильскую базу с хваленой техникой США
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Морской позор Трампа: иранская смекалка оставила хваленый 5-й флот США не у дел за одну ночь
Последние материалы
Щедрые скидки уходят в историю: цифровые витрины теряют право управлять ценниками товаров
Отпуск сорвался в один миг: куда россияне срочно улетают вместо Дубая
Овощной атлант весом в 650 граммов: один плод кормит всю семью, пока соседи собирают пластмассу
Невидимый убийца трансмиссии: как безобидный стиль вождения незаметно превращает вариатор в лом
Блеск без покрытия: главная опасность открытого пространства в современной квартире
Печень не читает этикетки: в чем на самом деле нуждается организм для долгой и активной жизни
Три минуты до идеала: копеечное содержимое женской косметички, которое стирает седину на корню
Кошачий код доступа: почему питомец уходит от ласки и как вернуть его доверие без лишней суеты
Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде
Ледяной гигант уходит в небытие: исчезновение рекордного острова меняет мировую карту океанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.