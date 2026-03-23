Цифры пугают, но реальность другая: что на самом деле происходит с золотыми резервами России

Банк России зафиксировал снижение объема золотых резервов до минимальной отметки за последние четыре года. В настоящее время запасы драгоценного металла оцениваются в семьдесят четыре миллиона тройских унций.

Анализ состояния государственных активов

Текущее изменение объемов золотого запаса представляет собой незначительную техническую корректировку, которая составляет менее одного процента от общего массива накоплений. Вместе с тем страна сохраняет за собой статус одного из пяти крупнейших мировых держателей золота, что гарантирует устойчивость финансовой системы. Стоит отметить, что регулятор использует металл как гибкий инструмент для управления ликвидностью в условиях волатильности рынков, сообщает Газета.Ru.

Прогноз финансовой стабильности

"Для экономики и граждан это не несет прямых рисков. Объем золотых резервов не влияет напрямую на ставки по вкладам, кредитам или курс рубля в краткосрочной перспективе. Гораздо более значимыми факторами остаются инфляция, ключевая ставка и состояние внешней торговли", — говорит экономист, инвестиционный советник из реестра Юлия Кузнецова.

В свою очередь, эксперты прогнозируют стабилизацию показателей к концу текущего года на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Золото по-прежнему выполняет функцию ключевого защитного актива, а текущая рыночная динамика отражает процессы фиксации прибыли после существенного роста мировых котировок. Постепенная адаптация к новым внешнеэкономическим условиям позволяет Банку России проводить эффективную политику без ущерба для долгосрочной финансовой безопасности государства.