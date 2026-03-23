Три карты — и прощай ипотека: как кредитки незаметно портят финансовую репутацию

Экономика

Наличие нескольких кредитных карт в кошельке может стать серьезным препятствием при попытке оформить крупный заем или ипотеку. Специалисты рекомендуют внимательно пересмотреть свой финансовый портфель и закрыть неиспользуемые банковские счета во избежание отказов.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Влияние на долговую нагрузку

Основная проблема заключается в специфике оценки банками показателя долговой нагрузки (ПДН), который рассчитывается на основе всех открытых лимитов заемщика. Вместе с тем кредитные организации расценивают даже неактивные карты как потенциальный риск быстрого накопления задолженности, что негативно сказывается на итоговом скоринговом балле. При расчете платежеспособности клиента учитывается определенный процент от общего лимита каждой карты, независимо от того, совершались по ней транзакции или нет, сообщает Газета.Ru.

"Даже если вы не пользуетесь картой, банк учитывает ее лимит как потенциальный долг. ПДН автоматически ухудшается, а заветная ипотека или автокредит уплывают в отказ", — говорит кредитный брокер, сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.

Стратегия оздоровления финансов

Стоит отметить, что критической ситуацией для системы оценки считается полная загрузка доступных лимитов или возникновение перелимита из-за начисленных процентов. В свою очередь, для поддержания здоровой финансовой репутации эксперты советуют оставить не более двух активных карт для повседневных нужд, официально расторгнув договоры по остальным счетам. Такой подход позволяет минимизировать скрытые риски и сделать кредитную историю более привлекательной для крупных кредиторов в будущем.

Своевременное избавление от финансового балласта помогает не только оптимизировать расходы на обслуживание пластика, но и гарантирует отсутствие внезапных проблем при верификации анкет. Грамотное управление долговыми инструментами остается ключевым фактором стабильности и открывает доступ к более выгодным банковским продуктам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
